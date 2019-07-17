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Роман Блюмин покидает пост главврача Тульской областной клинической больницы

Роман Блюмин покидает пост главврача Тульской областной клинической больницы

Он написал заявление по собственному желанию.

19 июля — последний рабочий день главного врача Тульской областной клинической больницы Романа Блюмина. Основанием для расторжения трудового договора послужило личное заявление Романа Борисовича.

Как сообщает региональный минздрав, назначение руководителя областной больницы будет проведено в порядке, установленном законодательством.

Временно исполнять обязанности главврача ГУЗ «ТОКБ» будет заместитель главврача учреждения Татьяна Александровна Гомова.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:57 0
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