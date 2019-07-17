Как туляков заманивают в финансовую пирамиду

В погоне за легким заработком многие верят заманчивым обещаниям и забывают, что «перспективный» инвестиционный проект может оказаться «мыльным пузырем». О том, как распознать финансовую пирамиду, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Предприятия по золотодобыче, криптовалюта или строительство элитной недвижимости… Суть предложений псевдофинансистов может быть разной. Современные финансовые пирамиды действуют не так, как в прошлом, когда участников открыто призывали вкладывать деньги и приводить друзей, не скрывая, что схема действует по принципу больше приведешь — больше заработаешь.

Сегодня финансовые пирамиды стараются маскироваться под добросовестных участников финансового рынка. Они и названия делают схожими с крупными компаниями. Иногда даже открывают офисы в крупных городах. При этом нет ни четкого определения их реальной деятельности, ни данных о финансовом положении. Сотрудники в галстуках оказывают консультации по предоставлению финансовых услуг и принимают деньги от граждан.

Для самых «продвинутых» есть современный вид пирамиды: человеку предлагают заработать на криптовалюте, инвестициях в природные богатства или интернет-проекты. Людей заманивают на бесплатные мастер-классы, рассказывают, как разбогатеть. Мошенники, прикидываясь гуру финансового рынка, действительно могут выглядеть как успешные инвесторы или предприниматели. Они «помогают» жертве выстраивать стратегию личного финансового успеха, а на самом деле просто выманивают деньги.

Еще один распространенный тренд — человека не просто заманивают в пирамиду, а предлагают открыть свой бизнес, который якобы быстро окупается.

Это может быть франшиза (успешный бизнес «под ключ») или некая программа для скорого обогащения, которую нужно будет продавать новым участникам. Часто рекламу подобных «сверхприбыльных» проектов можно встретить в соцсетях, причем она рассчитана на достаточно молодую аудиторию.

– Прежде чем доверить свои деньги той или иной организации, убедитесь, что у нее есть лицензия Банка России на ведение заявленной деятельности. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Справочник участников финансового рынка» и «Справочник по кредитным организациям, — отмечает управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Новиков.

Даже если компания действует легально, не спешите. Соберите всю возможную информацию о ней, наведите справки о репутации, проверьте, как долго она существует. Перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь со всей информацией. При необходимости проконсультируйтесь с юристом. И помните — чем выше потенциальный доход, тем больше риск реальных потерь.