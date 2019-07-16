Дмитрий Медведев: Если губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять

16 июля 2019 года в Тулу с рабочим визитом приехал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Он посетил металлургическое производство «Тулачермет-Сталь» и пообщался с его работниками, прогулялся по Музейному кварталу и Казанской набережной.

А затем на базе творческого индустриального кластера «Октава» встретился с экспертным сообществом «Формируя пространство развития».

- У нас сегодня необычная встреча. У нее будут важные последствия, - предупредил в начале разговора Дмитрий Медведев. – Если вы что-то интересное предложите – чего у нас пока нет, но это нужно и требует государственного внимания, то мы постараемся все сделать.

По словам председателя правительства, встреча неслучайно проходит в Туле:

- Это один из наших древних городов, который имеет и все исторические достоинства таких городов, и все накопившиеся проблемы. Я только что посмотрел город. Он меняется, здесь видна большая работа команды, которая сейчас этим занимается. Молодцы. Алексей Геннадьевич (Дюмин) этому много времени уделяет. Но самое главное – видно, что появляется прообраз современного города в исторических границах города древнего. Понятно, что всё это делается не просто так и не только ради того, чтобы сохранить историческое наследие, а и для того, чтобы сформировать нормальную, комфортную среду. Она нам всем нужна – всем жителям нашей страны. Правительство этой темой занимается с 2016 года.

По словам Дмитрия Медведева, и раньше правительство занималось этой тематикой, проводило крупные мероприятия – олимпиады, универсиады, чемпионат мира по футболу. Эти мероприятия дают толчок для развития нормальной городской среды за счет инвестиций. Работа продолжена по национальному проекту «Жилье и городская среда», запущенному в прошлом году.

- На текущий год по проекту запланированы большие инвестиции - 105 млрд руб. - причем половина этих средств пойдет на благоустройство городов и населенных пунктов. Конечно, в масштабах нашей страны и этих миллиардов мало. Поэтому важно, чтобы государственные инвестиции шли рука об руку с частными. Только в этом случае будет успех, - заявил Дмитрий Медведев.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин кратко рассказал о преобразованиях Тулы. В том числе и о кластере «Октава»:

- Эта территория в центре города на 80% не использовалась вообще. А остальное занимало производство завода с замечательной историей. Микрофонами Октавы пользовались и Скорпионс, и Майкл Джексон. И даже Юрий Гагарин свое знаменитое «Поехали!» сказал в микрофон Октавы. С командой молодых, талантливых ребят, во взаимодействии с Сергеем Чемезовым и при поддержке «Ростеха» (и Михаил Шелков инвестировал деньги в этот проект) мы решили подумать, что мы можем из этого сделать. И что мы из этого сделали? Мы в первую очередь сохранили производство «Октавы». Даже прирастили рабочие места. В течение короткого времени получился центр – культурный, творческий кластер, где собирается различная наша молодёжь: это и стартапы, и те, кто увлекается культурой, историей. Проводятся различные мастер-классы, тематические мероприятия. Жизнь здесь бурлит, это точка притяжения, где большое количество молодёжи проводит время не только в выходные дни, но и в будни.

По словам Дмитрия Медведева, такие примеры как кластер «Октава» важны, потому что таких производственных зданий по стране очень много. А где они хорошо используются - по пальцам можно пересчитать.

Губернатор напомнил, как родилась идея сделать набережную в городе. И каким образом ее воплотили в жизнь совместно с архитектурным бюро Олега Шапиро:

- Когда мы делали этот проект, мы отталкивались от пожеланий наших жителей, проводили общественные слушания, корректировали проект по откликам туляков. Сейчас набережная развивается, у нее большой потенциал. Главное – не останавливаться, - сказал Алексей Дюмин. – Формирование новых городских пространств – это один из аспектов повышения качества жизни.

Губернатор напомнил, что по указу президента в 2020 году мы будем праздновать 500-летие кремля как образования первой засечной черты. Регион поддержали и дали дополнительный объём финансирования в размере 1,2 млрд рублей, которые будут вложены конкретно не только в историческую часть города, но и пойдут на девять малых городов, где будут восстановлены памятники, церкви, где появятся новые городские пространства, парковые зоны, также будут восстановлены и представлены жителям обновлённые парковые зоны, которые находятся в плохом состоянии.

Евгения Муринец, директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России (Москва), отметила, что наконец-то услышан голос архитекторов и их включили в процесс формирования российских городов.

- Любому архитектору хочется увидеть воплощение своего проекта, своего концепта. Такую возможность сейчас дает нацпроект «Жилье и городская среда». Вообще городская среда – это не только благоустройство, хотя оно позволяет быстро представить жителям результат, связывает различные зоны города. Застройка города должна быть многофункциональной. Раньше четко было деление: исторический центр, спальные районы, построенные по типовым проектам, промзона. И связи между этими районами минимальные. Сейчас мировая практика предлагает создавать такие пространства, где люди получают все – и живут, и работают, и общаются вне работы, - говорит Евгения Муринец.

По словам Марины Лепешкиной, гендиректора RTDA, доцента РАНХиГС (Москва), архитекторы планируют нашу будущую жизнь, причем на десятилетия. И Тульская набережная в этом очень показательный пример. Поэтому так важно комплексное архитектурно-градостроительное проектирование, в котором участвуют не только архитекторы, но и социологи, и антропологи, и экономисты. Она подняла проблему градостроительного образования на местах и взаимодействия заказчика, то есть региональных властей, и архитекторов.

Тут Дмитрий Медведев заметил:

- Видимо, там, где губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять. Архитектор думает о десятилетних перспективах, а губернатор может в чём-то не разобраться. Но, если говорить серьёзно, то мы все практически в любом городе связаны с тем, что нам досталось от наших правопредшественников.

Айназ Ярмиев, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, выпускник программы «Архитекторы.РФ», считает, что раньше архитектор был больше художников, а сейчас менеджером городской среды. Он задаёт идею и направление, как она будет дальше развиваться. Это и общение с жителями, и общение с профессиональным сообществом, и общение с властью. И сейчас для современного архитектора очень важно постоянно учиться новым компетенциям, обмениваться опытом и успешными практиками с коллегами по всему миру.

- В европейских архитектурных бюро все понимают, что нужно комплексно развивать территории – начиная от застройки и заканчивая скверами и парками, которые должны быть рядом. Причем они смотрят на весь город в целом, а не на его части.

С Айназом Ярмиевым согласился министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Он напомнил о поручении председателя правительства, чтобы в каждом субъекте РФ был архитектор. И чтобы он напрямую подчинялся руководителю субъекта:

- На сегодняшний день в 75 субъектах работает именно такая модель.

Дмитрий Медведев заметил, что архитектурный облик городов в значительной степени зависит от политических решений. Так было 300 лет назад, так и сейчас. И не только в нашей стране – во многих странах, когда принимаются решения о градостроительном развитии крупных мегаполисов, агломераций, они связаны даже с тем, какая партия находится у власти, у партий разные подходы к этому.

Олег Шапиро, сооснователь архитектурного бюро Wowhaus (Москва), рассказал об ответственности архитекторов и важности исследований:

- Ответственность архитектора очень велика. Спроектировать за большие деньги общественное пространство, но так и не завести в него людей – очень просто. Важны комплексные предпроектные исследования. Но все равно у нас никогда не будет однозначного решения.

Кирилл Петнаткин, архитектор студии Dutch (Нижний Новгород), выпускник программы «Архитекторы.РФ», поднял проблему парковки во дворах российских городов. Оказывается, ее можно решить, используя нейросеть.

По словам Дмитрия Медведева, современный архитектор должен обладать мощным даром предвидения. Советские проектировщики не думали о парковках – тогда машин-то и не было. А в скором времени, по словам премьера, мы будет использовать беспилотный транспорт.

Подводя итог, Дмитрий Медведев отметил, что сегодня все понимают, какое большое значение имеют городские пространства.

- Там проводят время наши дети, там проходит значительная часть человеческого общения. Там должна быть решена масса самых разных задач. Давайте постараемся решать все эти задачи в комплексе, потому что именно комплексное развитие городских пространств является одним из направлений реализации национального проекта.