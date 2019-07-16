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Житель Заокского района убил коллегу и сбросил его тело в пруд
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Житель Заокского района убил коллегу и сбросил его тело в пруд

Конфликт между мужчинами произошёл из-за неисполнения обвиняемым своих трудовых обязанностей.

Ясногорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела по статье «Убийство». Как уточняет пресс-служба ведомства, в преступлении обвиняется 22-летний житель Заокского района.

Утром обвиняемый и его 54-летний коллега находились на берегу пруда в Заокском районе. Между ними произошла ссора – старший высказал младшему претензии по поводу неисполнения трудовых обязанностей. В ответ тот куском металлической трубы нанёс коллеге несколько ударов по голове, сбросил тело в пруд и скрылся с места происшествия.

По ходатайству следователя обвиняемый был заключен под стражу, собранные доказательства полностью подтверждают его вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:53 +1
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