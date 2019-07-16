новости
новости
Регистрация
Гурам Аджоев рассказал о перспективах строительства нового стадиона в Туле
Фото из архива Myslo.

Гурам Аджоев рассказал о перспективах строительства нового стадиона в Туле

Появится ли он в городе?

Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев рассказал в интервью клубной пресс-службе, есть ли в планах строительство новой арены в Туле.

- Вы сами понимаете, что это достаточно дорогое удовольствие. На данный момент у нас нет спонсора, поддержка которого позволила бы построить новый стадион, а брать деньги из бюджета региона неправильно. Но могу сказать следующее. Благодаря выходу в квалификацию Лиги Европы нам удалось обновить стадион, который в этом году отметит 60-летний юбилей. Уже сейчас проделана колоссальная работа. Поменяли входные ворота, которые являлись ровесниками самой арене, сделали все для комфортного просмотра матчей болельщиков из маломобильных групп, убрали мешавший всем забор, заасфальтировали всю территорию, улучшили условия работы журналистов. Не сомневаюсь, зрители будут приятно удивлены всеми преобразованиями.

К слову сказать, я на сборах сказал футболистам: «Вы подняли планку очень высоко и теперь просто не имеете права ее опускать. Двигаться нужно только вверх, иначе нас не поймут». Наши ребята получили шанс сыграть в еврокубках, такая ответственность выпадает не всем. Можно 10−15 лет играть на приличном уровне, но так и не попробовать свои силы в Европе. Это исторический момент и им нужно воспользоваться.

Сюжет: Арсенал
Александр Довбня стал игроком «Арсенала»
Спорт
Александр Довбня стал игроком «Арсенала»
сегодня, в 15:46, 11 827 6
У тульского «Арсенала» увеличился бюджет
Спорт
У тульского «Арсенала» увеличился бюджет
сегодня, в 13:09, 20 2027 6
В тульский «Арсенал» может перейти игрок французского «Ланса»
Спорт
В тульский «Арсенал» может перейти игрок французского «Ланса»
14 июля, в 13:16, 22 4173 -2
Матч «Арсенал» – «Динамо» в Туле: большой фоторепортаж
Спорт
Матч «Арсенал» – «Динамо» в Туле: большой фоторепортаж
13 июля, в 11:18, 8 6732 0
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:20 +5
Другие статьи по темам
Люди
Гурам Аджоев
Место
Тула
Прочее
стадионновый стадион

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дмитрий Медведев: Если губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять
Дмитрий Медведев: Если губернатор не понимает архитектора, губернатора надо менять
В России упали цены на сахар
В России упали цены на сахар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.