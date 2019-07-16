Гурам Аджоев рассказал о перспективах строительства нового стадиона в Туле

Фото из архива Myslo.

Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев рассказал в интервью клубной пресс-службе, есть ли в планах строительство новой арены в Туле.

- Вы сами понимаете, что это достаточно дорогое удовольствие. На данный момент у нас нет спонсора, поддержка которого позволила бы построить новый стадион, а брать деньги из бюджета региона неправильно. Но могу сказать следующее. Благодаря выходу в квалификацию Лиги Европы нам удалось обновить стадион, который в этом году отметит 60-летний юбилей. Уже сейчас проделана колоссальная работа. Поменяли входные ворота, которые являлись ровесниками самой арене, сделали все для комфортного просмотра матчей болельщиков из маломобильных групп, убрали мешавший всем забор, заасфальтировали всю территорию, улучшили условия работы журналистов. Не сомневаюсь, зрители будут приятно удивлены всеми преобразованиями.

К слову сказать, я на сборах сказал футболистам: «Вы подняли планку очень высоко и теперь просто не имеете права ее опускать. Двигаться нужно только вверх, иначе нас не поймут». Наши ребята получили шанс сыграть в еврокубках, такая ответственность выпадает не всем. Можно 10−15 лет играть на приличном уровне, но так и не попробовать свои силы в Европе. Это исторический момент и им нужно воспользоваться.