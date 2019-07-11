Неизвестные вскрыли Land Cruiser главного тренера «Арсенала»

Фото Дмитрия Дзюбина.

10 июля в дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением о краже обратился житель Тулы. Примерно в 19.00 неизвестные разбили боковое стекло задней правой двери принадлежащего ему автомобиля Toyota Land Cruiser и украли сумку с деньгами и документами.

Как стало известно Myslo, жертвой кражи стал главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко. Злоумышленники вскрыли его автомобиль, припаркованный на улице Агеева. Отметим, что преступление случилось во время встречи команды с болельщиками на Центральном стадионе.

– В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия, а также по установлению личности преступника, его местонахождения и задержания, — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Если вы стали очевидцами происшествия, сообщайте в полицию по телефонам 02, 102.