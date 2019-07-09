Туляки на ВАЗ-21106 покорили ралли «900 озер»
Наши гонщики заняли третье место.
В Псковской области в городе Опочка прошли масштабные соревнования — ралли «900 озер». Это 9-й этап Кубка России. В этом году на турнир заявилось рекордное количество экипажей — 56. Тульскую область представляли опытные пилоты Андрей Тугов и Виктор Османов, а также Андрей Трофимов и Александр Сергеев.
Участникам нужно было успешно преодолеть сложную трассу — 254,22 км, из них скоростных участков — 82,62 км. По итогам соревнований в абсолютном зачете Тугов и Османов на своем Mitsubishi Lancer EVO-4 показали 12-й результат.
Трофимов и Сергеев стали бронзовыми призерами в зачете 2000Н. Пилоты покорили ралли на своем ВАЗ-21106.
Андрей Трофимов рассказал Myslo, как им дались эти соревнования.
Андрей Трофимов
- Трасса была новой для всех участников. Мы раньше там соревновались, но были другие спецучастки. В этот раз всё было намного сложнее, к тому же всё время лил дождь.
Конечно, мы с Александром хотели занять призовое место. Но в ралли просто финишировать – уже важно. Участники именно с этим друг друга поздравляют, ведь такой спорт — опасное дело. На этих соревнованиях с трассы сошло порядка 10 машин, одна и вовсе загорелась! Тут важно добраться целым и сберечь автомобиль.
Нам это удалось, хотя на последнем спецучастке у нас отказало сцепление, но коробка передач позволяет ехать без него. К тому же, мы сильно и не торопились. После череды неудач нужно было себя остепенить по скорости.
Андрей и Александр вместе ездят уже больше 10 лет и участвуют в разных ралли. Раньше увлекались уличными гонками и картингом. Недавно пилоты выполнили норматив КМС.
Андрей Трофимов рассказал о технических характеристиках их автомобиля.
Двигатель — OPEL, объем двигателя 2,0 литра,
мощность 230 л/с,
каркас безопасности, спортивные сиденья,
пятиточечные ремни безопасности,
кулачковая коробка передач,
спортподвеска REIGER.
- Автомобиль редкий. Обыватели посмотрят и скажут, что это «десятка», но на самом деле — ВАЗ-21106. Их было выпущено ограниченное количество. Мы скупили их по всей России:).
Наша машинка 1998 года выпуска. Мы ее полностью модифицировали, собрали почти с нуля два года. Обошлось, конечно, дороговато! Почти в 2 млн рублей, — рассказал Андрей.
Кстати, за всё время участия в ралли пилоты два раза перевернулись. Машина серьезно пострадала на соревнованиях на Урале. Ребята починили ее буквально в последнюю ночь перед ралли «900 озер».
Сейчас Андрей Трофимов и Александр Сергеев в общем зачете Кубка России занимают третью строчку, но впереди еще несколько этапов чемпионата. Цель тульских пилотов — в конце сезона подняться на пьедестал почета!
В ближайшем будущем туляки на своем ВАЗ-21106 отправятся покорять выборгскую трассу. Желаем им удачи!