Разъяснение: можно ли расплатиться постиранными купюрами

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Частая ситуация: в кармане постиранных брюк или рубашки обнаруживается окрашенная или полинявшая банкнота. Можно ли расплатиться такими деньгами и что делать, если их не принимают, объясняют сотрудники Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Идти в магазин с такой банкнотой не стоит – продавец имеет право не принять ее. А вот обменять деньги в банке можно. Для этого нужно зайти с паспортом в офис любой кредитной организации. Причем речь идет не только об окрашенных деньгах в процессе стирки белья. Обменять можно также и купюры, пострадавшие от других видов случайного окрашивания.

Однако купюры, окрашенные краской, вам, скорее всего, обменяют не сразу – кассир может отправить их на дополнительную экспертизу, чтобы установить тип краски.

Ведь если банкнота в специальной краске, которая используется банками при перевозке денег, чтобы их не украли, то обменять ее не получится.

Обратите внимание: прием денег на экспертизу осуществляется по заявлению клиента, плата за обмен и экспертизу денежных знаков Банка России не взимается.

Информацию о признаках платёжеспособности наших денег можно найти на сайте Центрального банка.