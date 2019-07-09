новости
новости
Регистрация
Разъяснение: можно ли расплатиться постиранными купюрами
Фото: pravilauborki.ru.

Разъяснение: можно ли расплатиться постиранными купюрами

Примут ли испорченную банкноту в магазине?

Частая ситуация: в кармане постиранных брюк или рубашки обнаруживается окрашенная или полинявшая банкнота. Можно ли расплатиться такими деньгами и что делать, если их не принимают, объясняют сотрудники Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Идти в магазин с такой банкнотой не стоит – продавец имеет право не принять ее. А вот обменять деньги в банке можно. Для этого нужно зайти с паспортом в офис любой кредитной организации. Причем речь идет не только об окрашенных деньгах в процессе стирки белья. Обменять можно также и купюры, пострадавшие от других видов случайного окрашивания.

Однако купюры, окрашенные краской, вам, скорее всего, обменяют не сразу – кассир может отправить их на дополнительную экспертизу, чтобы установить тип краски.

Ведь если банкнота в специальной краске, которая используется банками при перевозке денег, чтобы их не украли, то обменять ее не получится.

Обратите внимание: прием денег на экспертизу осуществляется по заявлению клиента, плата за обмен и экспертизу денежных знаков Банка России не взимается.

Информацию о признаках платёжеспособности наших денег можно найти на сайте Центрального банка.

Сюжет: Полезные разъяснялки
Поступаем в вуз: льготы, баллы и сроки
Жизнь Тулы и области
Поступаем в вуз: льготы, баллы и сроки
20 июня, в 18:30, 6 4368 0
Как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете: инфографика
Жизнь Тулы и области
Как не стать жертвой мошенников, покупая товары в интернете: инфографика
13 июня, в 14:07, 24 1090 3
От чего зависит кадастровая стоимость помещения
Мир
От чего зависит кадастровая стоимость помещения
10 июня, в 12:45, 4 1060 0
Инструкция: за что тулякам могут отключить газ и что делать, чтобы этого не произошло
Жизнь Тулы и области
Инструкция: за что тулякам могут отключить газ и что делать, чтобы этого не произошло
7 июня, в 10:00, 37 3964 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:06 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
испорченные купюрыпостиранные деньги

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле двух бывших инспекторов ДПС судят за взятки
В Туле двух бывших инспекторов ДПС судят за взятки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.