В Туле двух бывших инспекторов ДПС судят за взятки

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По версии следствия, гаишники получили от нескольких водителей-нарушителей 47 тысяч рублей.

Прокурор Тульской области Роман Прасков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших инспекторов ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле 34-летнего Я. и 27-летнего Г. Они обвиняются в получении взяток, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Кроме этого, Я. также обвиняется в получении взятки в размере, не превышающем 10 000 рублей.

Следствием установлено, что в период с 17 июня по 2 июля 2018 года обвиняемые, осуществляя патрулирование в Зареченском, Пролетарском, Привокзальном районах Тулы, останавливали водителей — нарушителей ПДД. Инспекторы предлагали за непривлечение к административной ответственности передать им денежное вознаграждение.

– В указанный период инспекторы получили в качестве взяток от четырех водителей от 2 000 до 20 000 рублей, в общей сумме 47 тыс. рублей, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Также, по версии следствия, 10 июля 2018 г. Я. аналогичным способом получил от водителя, нарушившего правила парковки, 2000 рублей.

Уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу.