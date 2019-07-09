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В Черни дознаватель за взятку покрывал преступницу

В Черни дознаватель за взятку покрывал преступницу

По версии следствия, полицейский получил от женщины 5000 рублей.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего бывшего дознавателя ОП «Чернский» МОМВД России «Плавский». Он обвиняется в ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями),

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Тульской области совместно с ОРЧ (СБ) УМВД России по Тульской области.

По версии следствия, обвиняемый расследовал уголовное дело по факту кражи мобильного телефона у женщины. Дознание несколько раз приостанавливалось из-за отсутствия подозреваемого. В период с 31 мая по 7 июня 2018 года полицейский получил информацию о лице, причастном к краже. Дознаватель созвонился с подозреваемой, договорился с ней о личной встрече в Черни.

Полицейский предложил женщине за 5000 рублей не привлекать ее к уголовной ответственности.

Подозреваемая согласилась и перечислила на банковскую карту обвиняемого указанную сумму.

– После возобновления производства по уголовному делу обвиняемый допросил женщину в качестве свидетеля, при этом в протокол допроса внес ложные сведения о времени его проведения, а также сведения о добросовестном приобретении ею мобильного телефона у незнакомого мужчины. После этого уголовное дело было вновь приостановлено, — сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в суд.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:43 +3
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