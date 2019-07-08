новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 9 июля: облачно, небольшой дождь, до +22

Погода в Туле 9 июля: облачно, небольшой дождь, до +22

Синоптики прогнозируют умеренный ветер и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь (до 3 мм за сутки).

Ветер западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В южной части Тулы решатся проблемы с водоснабжением
В южной части Тулы решатся проблемы с водоснабжением
В Новомосковске задержали 29-летнюю грабительницу из Моздока
В Новомосковске задержали 29-летнюю грабительницу из Моздока
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.