Погода в Туле 9 июля: облачно, небольшой дождь, до +22

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь (до 3 мм за сутки).

Ветер западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.