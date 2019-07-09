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В южной части Тулы решатся проблемы с водоснабжением
Фото из архива Myslo.

В южной части Тулы решатся проблемы с водоснабжением

Прорабатывается вопрос строительства повысительной насосной станции на 12 000 куб. м в сутки.

8 июля на еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

Жители дома № 109-а по проспекту Ленина пожаловались главе региона, что на протяжении пяти лет они испытывают проблемы с водоснабжением. По словам туляков, напор воды в доме слабый, в выходные ее нет вообще. Управляющая компания и «Тулагорводоканал» проблему не решают.

Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин сообщил, что на сегодняшний день решен вопрос с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по увеличению лимита электроснабжения для замены насосного оборудования (6 насосов) с увеличенной мощностью. «Тулагорводоканал» прорабатывает вопрос приобретения насосного оборудования.

Все эти мероприятия позволят увеличить подачу водоснабжения в южную часть города до 
6300 куб. м в сутки, что полностью снимет проблему дефицита воды.

Владислав Галкин также сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос строительства повысительной насосной станции на 12 000 куб. м в сутки со сроком реализации до конца 2020 года. Это позволит дополнительно подавать объем ресурса воды с Медвенско-Осетровского водозабора Пролетарского территориального округа и обеспечить резервными источниками водоснабжения жителей южной части Тулы в случае аварии на Масловско-Песоченском водозаборе.

 

Напомним, в Тульской области реализуется региональный проект «Чистая вода», входящий в состав национального проекта «Экология».

В 2019 году в 17 муниципалитетах региона планируется построить и реконструировать 21 объект водоснабжения (14 артезианских скважин и 7 насосных станций), отремонтировать и заменить более 119 км водопровода.

Общий объём финансирования региональной программы «Чистая вода» до 2024 г. составит не менее 1,6 млрд рублей, из них 1,2 млрд руб. – из федерального бюджета.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:45 +2
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