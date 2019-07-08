В Новомосковске задержали 29-летнюю грабительницу из Моздока
Женщина находилась в машине, остановленной сотрудниками ГИБДД.
Сотрудники дорожно-патрульной службы тульской Госавтоинспекции во время профилактических мероприятий остановили автомобиль, в котором находилась 29-летняя женщина.
При проверке документов выяснилось, что она находится в федеральном розыске – её подозревают в совершении ограбления в Моздоке. Задержанная заключена под стражу. Как уточнили в пресс-службе тульского УМВД, позже женщину передадут инициатору розыска.
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