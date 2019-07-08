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В Новомосковске задержали 29-летнюю грабительницу из Моздока

В Новомосковске задержали 29-летнюю грабительницу из Моздока

Женщина находилась в машине, остановленной сотрудниками ГИБДД.

Сотрудники дорожно-патрульной службы тульской Госавтоинспекции во время профилактических мероприятий остановили автомобиль, в котором находилась 29-летняя женщина.

При проверке документов выяснилось, что она находится в федеральном розыске – её подозревают в совершении ограбления в Моздоке. Задержанная заключена под стражу. Как уточнили в пресс-службе тульского УМВД, позже женщину передадут инициатору розыска.

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:37 +3
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