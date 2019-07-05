В Кимовске открыли новое помещение ЗАГСа

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В преддверии Дня семьи, любви и верности в Кимовске открылось новое помещение отдела ЗАГС. В торжественном мероприятии приняла участие председатель комитета по делам ЗАГС и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Татьяна Абросимова:

Т. Абросимова – Мы создали здесь комфортные условия для приема граждан, работы наших сотрудников, организовали торжественную зону для молодоженов. Очень символично, что именно сегодня, в преддверии замечательного праздника мы открываем наш новый ЗАГС. Надеюсь, что созданные здесь современные условия будут способствовать увеличению числа семей.

Первой парой, зарегистрировавшей брак в новом ЗАГСе, стали Татьяна Орлова и Анатолий Боднарчук. От имени губернатора Тульской области Татьяна Абросимова поздравила молодоженов и передала им подарки.