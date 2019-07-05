В Одоеве бомжа осудили за совершение трёх грабежей

Во всех случаях добычей мужчины становились бутылки с алкоголем.

Одоевский районный суд вынес приговор ранее судимому 52-летнему мужчине, не имеющему определенного места жительства. Он признан виновным в совершении трёх грабежей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что весной текущего года Сергей Н., находясь в помещении разных магазинов, расположенных на территории Дубны, трижды открыто похищал алкогольную продукцию – прятал бутылки в одежде и уходил, игнорируя требования продавцов об оплате товара.

Сумма ущерба составила 2000 рублей. Он полностью возмещен. Суд приговорил мужчину к 20 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.