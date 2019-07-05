В субботу в тульской администрации будет дежурить Иван Яковлев
По всем вопросам жители областной столицы могут обращаться в ЕДДС.
Завтра, 6 июля, за порядком в Туле проследит заместитель начальника главного управления администрации Пролетарского территориального округа по жизнеобеспечению Иван Яковлев.
В воскресенье в городской администрации будет дежурить заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.
По всем вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.
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