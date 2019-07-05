В субботу в тульской администрации будет дежурить Иван Яковлев

По всем вопросам жители областной столицы могут обращаться в ЕДДС.

Завтра, 6 июля, за порядком в Туле проследит заместитель начальника главного управления администрации Пролетарского территориального округа по жизнеобеспечению Иван Яковлев.

В воскресенье в городской администрации будет дежурить заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.