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Стартовала продажа билета на первый матч «Арсенала» в новом сезоне РФПЛ

Стартовала продажа билета на первый матч «Арсенала» в новом сезоне РФПЛ

Оружейники сыграют с «Динамо» на домашнем стадионе в пятницу, 12 июля.

Летнее межсезонье подходит к концу, большой футбол возвращается в Тулу. В следующую пятницу, 12 июля, «Арсенал» откроет новый сезон РФПЛ домашним поединком с московским «Динамо». Матч начнётся в 20.00.

Перед матчем у мяча-фонтана будет работать традиционная фан-зона с конкурсами, розыгрышами и подарками. Продажа билетов уже началась. Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:

  • 5 июля – 11 июля: с 14.00 до 19.00
  • В день матча, 12 июля: с 9.00 до 21.00.

Телефоны для справок: 8(906)623-20-63, 57-04-42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:43 0
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