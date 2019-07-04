Стартовала продажа билета на первый матч «Арсенала» в новом сезоне РФПЛ

Оружейники сыграют с «Динамо» на домашнем стадионе в пятницу, 12 июля.

Летнее межсезонье подходит к концу, большой футбол возвращается в Тулу. В следующую пятницу, 12 июля, «Арсенал» откроет новый сезон РФПЛ домашним поединком с московским «Динамо». Матч начнётся в 20.00.

Перед матчем у мяча-фонтана будет работать традиционная фан-зона с конкурсами, розыгрышами и подарками. Продажа билетов уже началась. Время работы касс Центрального стадиона «Арсенал»:

5 июля – 11 июля: с 14.00 до 19.00

В день матча, 12 июля: с 9.00 до 21.00.