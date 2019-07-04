Алексей Дюмин поздравил победителей «Дельфийских игр - 2019»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с участниками и победителями «Дельфийских игр - 2019», а также их преподавателями. Глава региона поздравил ребят с успешным выступлением на одном из самых престижных соревнований для талантливой молодёжи.

- Это ваша общая победа. Уверен, что она станет примером для всех одаренных ребят Тульской области. Мы гордимся вами, и, конечно, будем и в дальнейшем помогать молодёжи раскрывать её потенциал, - подчеркнул Алексей Дюмин.

В Тульской области ежегодно выделяется 6 грантов по 25 тысяч рублей для одаренных детей и творческой молодежи. В регионе на базе музыкальной школы имени Райхеля работает Центр поддержки одаренных детей, регулярно проводятся мастер-классы известных деятелей культуры и искусства.

Глава региона поручил министру культуры Тульской области Татьяне Рыбкиной определить, как поощрить школы и колледжи, чьи воспитанники показали лучшие результаты.

Алексей Дюмин вручил участникам проекта и их преподавателям Благодарности губернатора Тульской области и пожелал им здоровья и дальнейших творческих успехов.

В свою очередь ребята передали главе региона подарки, сделанные своими руками.

С 18 по 24 апреля в Ростове-на-Дону прошли 18-е молодежные Дельфийские игры России. В 29 номинациях классического, народного и современного искусства состязались около 2,5 тысяч участников из 85 регионов страны.

Дельфийская сборная Тульской области завоевала 3 золотые медали. Их обладателями стали:

детский народный фольклорный ансамбль «Ладушки» из Шварцевской детской школы искусств Киреевского района в номинации «Ансамблевое народное пение»;

Екатерина Корочкина из Одоевской детской школы искусств в номинации «Художественные ремесла»;

Влада Андрияненко из Детской школы искусств № 1 г. Тулы в номинации «Народные инструменты».

Серебряную медаль в номинации «Классический танец» завоевал Денис Завьялов из Тульского областного колледжа культуры и искусства. Святослав Кайзер из Донского получил диплом в номинации «Домра».