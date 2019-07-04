«Я не таксую, я свою тётю везу!»: в Тульской области провели рейд по нелегальным такси

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Утром 4 июля сотрудники ГИБДД совместно с представителями минтранса Тульской области провели в областном центре рейд «Легальное и безопасное такси». Мероприятие проходило на троллейбусном кольце на улице Короленко.

Напомним, в соответствии с поправками регионального закона «О регулировании отдельных отношений в сфере организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Тульской области» с 1 июля 2019 года легковое такси должно иметь только желтый цвет кузова.

Разрешения, выданные на белые автомобили до указанной даты, будут действительны до окончания срока их действия (они выдаются на пять лет). Подробнее о поправках в закон читайте здесь.

Сотрудники ГИБДД останавливали все автомобили такси и проверяли у водителей документы. Кстати, машины попадались в основном белого и серого цвета, «правильных» желтых практически не было.

Большинство такси имели все необходимые документы. Но у некоторых никакой разрешительной документации не было, хотя на бортах автомобиля приклеена цветографическая схема агрегатора, а на крыше установлены «шашечки».

Водители поясняли инспекторам, что никакие они не таксисты, а взяли машину в аренду у друга либо

просто подвозят

знакомых/родственников.

– Это что, запрещено? Да я просто везу свою тетю, — говорил один из автомобилистов сотрудникам Госавтоинспекции.

Пассажиры практически во всех случаях подтверждали «легенду» автомобилиста, хотя при этом даже затруднялись назвать имя водителя…

И всё же некоторые таксисты в итоге признавались, что едут по заказу. На нарушителя составлялся протокол, согласно которому теперь ему предстоит выплатить штраф 2000 рублей.

Елена Шалагинова, начальник отдела безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, рассказала, что с начала года за время подобных рейдов было выявлено порядка 150 нарушителей:

Елена Шалагинова – Данные рейдовые мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Они направлены на выявление нелегальных перевозчиков, тех водителей, которые пренебрегают требованиями действующего законодательства в сфере таксомоторной деятельности. Новые требования закона направлены прежде всего на контроль за качеством предоставляемых услуг в сфере пассажирских перевозок.

У легального такси, помимо обязательных желтого или белого цветов, должны быть лицензия, путевой лист, отметка о том, что водитель прошел предрейсовый просмотр, информация о перевозчике в салоне автомобиля.

Обратите внимание, что пока в регионе действует соглашение с Орловской областью, в рамках которого водители, получившие там разрешение на работу в такси, могут также работать и в Тульской области на своем автомобиле любого цвета. Но в ближайшее время этот договор правительство намерено расторгнуть.

Должны ли сами пассажиры помогать выявлять нелегальных таксистов?

– Мы призываем всех граждан помочь нам в этом. Вы должны понимать, что, садясь в автомобиль, в котором нет никаких опознавательных знаков такси, вы рискуете жизнью. Вы не знаете этого человека, в каком состоянии он находится, проходил ли он медосмотр и т. д. , — говорит Елена Шалагинова.

Водитель такси по требованию пассажира обязан предъявить ему разрешение на деятельность такси. Также проверить лицензию можно через сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства.