Что ждет такси в Туле с 1 июля: отвечаем на 5 важных вопросов

До вступления в силу закона Тульской области, разрешающего работать в такси только желтым автомобилям, остается меньше месяца.

В связи с этим в пресс-центре правительства региона прошел брифинг для СМИ на тему «Изменения в деятельности легкового такси».

что вообще должно измениться?

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник напомнил, что в соответствии с поправками регионального закона «О регулировании отдельных отношений в сфере организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Тульской области» с 1 июля 2014 года легковое такси в регионе должно иметь желтый или белый цвет кузова, а с 1 июля 2019 года – только желтый.

Кроме того, легковой автомобиль должен иметь цветографическую схему на бортах, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше и информацию в салоне – о лице, оказывающем услуги по перевозке. Все автомобили такси обязательно должны проходить предрейсовый технический осмотр перед каждым выходом на маршрут, а водитель – медицинское освидетельствование. Всё это должно отражаться в путевом листе.

как получить разрешение?

Родион Дудник сообщил, что с июня разрешение можно получить в любом отделении МФЦ. Заявление можно направить через госуслуги (в этом случае предусмотрена 30-процентная скидка и укороченный срок рассмотрения документов). Также можно лично обратиться для выдачи разрешения в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. Стоимость получения разрешения – 2000 рублей, дубликата – 1000 рублей (через госуслуги 1700 и 700 рублей соответственно).

– С 1 июля 2019 года, садясь в салон автомобиля желтого цвета, граждане могут быть уверены, что это легальное такси и за рулем не новичок, а водитель со стажем не менее трех лет, – сказал Родион Дудник.

Подробное интервью с Родионом Дудником об изменениях в деятельности легкового такси читайте здесь.

Министр также сообщил, что были заключены соглашения с агрегаторами «Яндекс.Такси» и такси «Максим». По этим соглашениям доступ к сервису такси в Тульской области получают только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок. Если такого разрешения нет, произойдет блокировка мобильного приложения и водитель не получит заказ.

Все такси пожелтеют?

Но всё это не означает, что с 1 июля все такси в Тульской области станут желтыми.

Разрешения, выданные на белые автомобили до 1 июля 2019 года, будут действительны до окончания срока их действия (они выдаются на пять лет). И если получить лицензию до 1 июля 2019 года, пока белые машины еще «в законе», разрешение будет действительным еще целую пятилетку. Продолжает действовать соглашение с правительствами Орловской и Костромской областей, в рамках которого водители, получившие в них разрешение на работу в такси, могут работать в любом из трех регионов. Если с 1 июля в Тульской области такси другого цвета, кроме желтого, получить разрешение на работу не удастся, то в Костроме и Орле – запросто. Там таких требований нет, а значит, оформить разрешение там и работать в Тульской области водители пока смогут. Тульское правительство подало уже в Орел и Кострому заявки на расторжение этих соглашений о взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, но пока окончательное решение не принято.

До момента вступления в силу новых требований осталось менее месяца, однако далеко не все транспортные средства, работающие в системе такси, имеют желтый кузов. Значит ли это, что 1 июля туляки могут столкнуться с дефицитом такси? Эксперты говорят, что такая ситуация вряд ли возможна, и надеются, что все успеют подготовиться в срок.

вырастет ли стоимость проезда?

Существенного роста цен на услуги такси также не ожидается. Как крупные, так и небольшие организации, занимающиеся предоставлением услуг такси, большую часть заказов принимают через агрегаторы, где цена устанавливается автоматически в зависимости от спроса и количества свободных машин.

Генеральный директор ЗАО «Тульская объединенная диспетчерская служба», заместитель председателя общественного совета по развитию такси в регионах РФ Сергей Марценюк рассказал, что в регионе на базе ассоциации для предпринимателей, работающих в сфере такси, действует коворкинг-центр.

Сейчас в планах диспетчерской службы – создание автоматизированного сервиса для прохождения предрейсового контроля транспортных средств. Обычный занимает достаточно много времени, а автоматическая фиксация внешнего вида, а также списывание параметров авто значительно бы ускорило эту процедуру.

Что же касается медицинского осмотра водителей, то Сергей Марценюк подчеркнул его важность. Он позволяет не только позаботиться о безопасности пассажиров и водителя на дороге, но и вовремя выявить различные хронические заболевания.

кто контролирует и что грозит нарушителям?

Родион Дудник пояснил, что контролировать соблюдение законодательства в сфере пассажирских перевозок и багажа легковых такси будет министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. В начале июля совместно с региональным УГИБДД состоятся контрольные рейды. За несоблюдение требований законодательства предусмотрены в том числе и штрафы от 1000 до 3000 рублей, а также изъятие разрешения на работу в такси.

– Пассажиру, если он видит нарушение: отсутствие светового фонаря, несоответствие цветовой гаммы, отсутствие в салоне информации о компании, которая предоставляет услуги, карточки у водителя, необходимо сообщить об этом в министерство транспорта, потому что только все вместе мы сможем привести в порядок работу в этой сфере.

Водитель такси по требованию пассажира обязан предъявить ему разрешение на деятельность такси. Также проверить лицензию можно через сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства.