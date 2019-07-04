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Дисквалифицированная за допинг тульская велогонщица вернется в спорт
Фото из архива Myslo.

Дисквалифицированная за допинг тульская велогонщица вернется в спорт

Речь идет о Елене Брежнивой.

Тульская велогонщица Елена Брежнива приняла решение вернуться в большой спорт после отбытия дисквалификации за допинг. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу региональной Федерации велосипедного спорта Валерия Гриньковского.

Он отметил, что чемпионат России, который пройдет в августе в Санкт-Петербурге, станет для 29-летней спортсменки первым стартом после длительного перерыва.

Напомним, Елена Брежнива в феврале 2016 года была дисквалифицирована на четыре года после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены рилизинг-факторы гормона роста. Узнав о длительном сроке наказания, спортсменка объявила об окончательном уходе из спорта.

– То решение Елена принимала на эмоциях. Сейчас всё обстоит по-другому, Брежнива решила вернуться в спорт и еще в прошлом году приступила к активным самостоятельным тренировкам. Сейчас она имеет право выступать в любых соревнованиях и готовится к чемпионату России в Санкт-Петербурге, который пройдет с 4 по 8 августа. Они вместе с тренером приняли решение вернуться из спринта в темповые гонки, — сказал Гриньковский в интервью изданию. – От того, как она выступит на ближайшем чемпионате России, во многом будут понятны дальнейшие перспективы этой спортсменки. Могу сказать, что сейчас она находится в неплохой форме.

Велогонщица является двукратной чемпионкой Европы в командном спринте (2013, 2014 гг.), а также бронзовым призером европейского первенства-2012 в кейрине в составе сборной России.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:30 +1
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