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Лжесотрудники банков продолжают красть деньги у туляков

Лжесотрудники банков продолжают красть деньги у туляков

Только за прошлые сутки жители Тульской области практически добровольно отдали мошенникам более 79 тысяч рублей.

Накануне в Новомосковске 59-летняя женщина стала жертвой мошенников. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил о необходимости продиктовать реквизиты банковской карты якобы для ее защиты от несанкционированного доступа.

Получив необходимую информацию, собеседник прекратил разговор. Через некоторое время женщина обнаружила списание со своей карты 14 169 рублей.

Аналогичный случай произошел в Суворове. Доверчивая женщина «отдала» мошенникам 65 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, полицейские выясняют детали происшествий и принимают меры для установления личности и местонахождения злоумышленников.

запомните!

Называть постороннему человеку вы можете только номер на лицевой стороне карты. Вся остальная информация не нужна никому, даже работнику банка. Если ваш собеседник начал выяснять дополнительные реквизиты, просит сообщить пароль, который пришел на телефон, немедленно завершайте разговор.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:40 +1
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