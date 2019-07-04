Новые граффити: в центре Тулы крутые уличные художники разрисовывают квартал

Фото кластера «Октава».

«Октава» продолжает работу по преобразованию квартала вокруг кластера в точку притяжения уличного искусства. По словам директора кластера Анны Осиповой, у арт-проекта большой потенциал:

Анна Осипова — Он не только украсит центр промышленной Тулы, но и станет новым местом притяжения туристов, как и происходит в городах, где случаются подобные активности. К работе над арт-кварталом мы снова привлекаем тульских художников — один из самых известных тульских уличных художников Андрей Шепот также создаст здесь свой мурал.

Общая тема «Звуки города» будет тесно связана с промышленным прошлым и настоящим Тулы — кластером «Октава» и одноименным действующим заводом электроакустического оборудования, на базе которого он создан.

К созданию масштабной художественной работы на стене завода «Октава» уже приступил Алексей Лука — он изобразит геометрическую цветовую абстракцию на тему звука.

На одной из лицевых стен «Октавы» «орудует» Дмитрий Аске. Он создаст работу, раскрывающую тему звука как способного к трансформации явления.

Во втором этапе создания арт-квартала примут участие также художник из Нижнего Новгорода Никита Nomerz, известный своей внимательной работой с историческим контекстом и окружением, уличный художник из Тулы Андрей Шепот, художник и дизайнер из Москвы Женя Желваков, создавший масштабные муралы на фасадах домов в Якутске, и дуэт братьев-близнецов из Белгорода ZTWINS (Анатолий и Юрий Зеленские), которые работают с промышленной эстетикой.

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Первый мурал в Центральном переулке был создан в честь дня рождения кластера в апреле художником Вовой Nootk . Он стал отправной точкой создания арт-квартала. За работу проголосовали сами туляки, выбрав среди трех вариантов динамичный эскиз, связанный сразу с несколькими направлениями работы кластера: звуком, музыкой и энергией города.