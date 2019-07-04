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Новые граффити: в центре Тулы крутые уличные художники разрисовывают квартал
Фото кластера «Октава».

Новые граффити: в центре Тулы крутые уличные художники разрисовывают квартал

Масштабная художественная работа появится на стене завода «Октавы».

«Октава» продолжает работу по преобразованию квартала вокруг кластера в точку притяжения уличного искусства. По словам директора кластера Анны Осиповой, у арт-проекта большой потенциал:
 

Анна Осипова

— Он не только украсит центр промышленной Тулы, но и станет новым местом притяжения туристов, как и происходит в городах, где случаются подобные активности. К работе над арт-кварталом мы снова привлекаем тульских художников — один из самых известных тульских уличных художников Андрей Шепот также создаст здесь свой мурал.

Общая тема «Звуки города» будет тесно связана с промышленным прошлым и настоящим Тулы — кластером «Октава» и одноименным действующим заводом электроакустического оборудования, на базе которого он создан. 
 
К созданию масштабной художественной работы на стене завода «Октава» уже приступил Алексей Лука — он изобразит геометрическую цветовую абстракцию на тему звука.
 
 
На одной из лицевых стен «Октавы» «орудует» Дмитрий Аске. Он создаст работу, раскрывающую тему звука как способного к трансформации явления.
 
 
Во втором этапе создания арт-квартала примут участие также художник из Нижнего Новгорода Никита Nomerz, известный своей внимательной работой с историческим контекстом и окружением, уличный художник из Тулы Андрей Шепот, художник и дизайнер из Москвы Женя Желваков, создавший масштабные муралы на фасадах домов в Якутске, и дуэт братьев-близнецов из Белгорода ZTWINS (Анатолий и Юрий Зеленские), которые работают с промышленной эстетикой.
 
кстати
Первый мурал в Центральном переулке был создан в честь дня рождения кластера в апреле художником Вовой Nootk. Он стал отправной точкой создания арт-квартала. За работу проголосовали сами туляки, выбрав среди трех вариантов динамичный эскиз, связанный сразу с несколькими направлениями работы кластера: звуком, музыкой и энергией города.
 
 
подробно о художниках
Андрей Шепот
 
Уличный художник из Тулы. Принимал участие в международных, всероссийских, и городских фестивалях, таких как «Snikers Урбания», «Кофемолка» и «Битва за респект», а одну из своих последних уличных работ создал в рамках стрит-арт-джема во дворе Творческого индустриального кластера «Октава». Андрей не останавливается в своих поисках и планирует чаще работать на улице.
 
Иван Найнти
 
Художник из подмосковного Протвино. Сегодня он создает монументальные уличные работы, сочетая живописную технику и коллаж. Для работ он выбирает пустыри, бетонные автобусные остановки, заброшенные постройки и неприметные гаражи. Также работает в технике ассамбляжа, занимается фотографией и издает собственные зины — малотиражные издания с печатной графикой.
 
Дуэт ZTWINS (Анатолий Зеленский и Юрий Зеленский)
 
Дуэт братьев-близнецов из Белгорода, творчество которых
начиналось с увлечения граффити. Дуэт стремится максимально взаимодействовать с местным окружением и контекстом, работая с находящимися в нем объектами и структурами, помогая зрителю получить живой опыт переживания пространства.
 
Дмитрий Аске
 
Начал свой творческий путь с рисования на улице в начале 2000-х годов. В 2011 году он создал первую серию студийных работ из фанеры в собственной уникальной технике. Еще Дмитрий занимается просветительской деятельностью: систематизирует накопленные знания об уличном искусстве, выступая с лекциями.
 
Алексей Лука
 
Художник, который также начинал свой творческий путь с
рисования граффити. Уже более пятнадцати лет он создает беспредметные
геометрические композиции на городских стенах и холстах, коллажи,
ассамбляжи из дерева и других материалов, в каждом из которых безошибочно прослеживается его стиль.
 
Никита Nomerz


Уличный художник из Нижнего Новгорода. Не ограничивается одной локацией: его работы можно увидеть во многих городах России — Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Иркутске, Красноярске. По всей России Никита известен своей работой с заброшенными и руинированными зданиями и объектами инфраструктуры — домами и водонапорными башнями, которые превращает в характерных уличных персонажей.

 
Женя Желваков (ЖЖ)
 
Художник и дизайнер из Москвы. Помимо графического дизайна ЖЖ занимается иллюстрацией, уличным искусством, созданием инсталляций. Владеет множеством разнообразных техник и стилей: от рисования аэрозолем до дуговой сварки, которые активно применяет в своем творчестве.

 

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 17:45 +2
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Творческий индустриальный кластер Октава

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