В Туле на ул. Оборонной временно запретят движение трамваев
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения капитального ремонта дорожного полотна по ул. Оборонной на участке от ул. Советской до ул. Колетвинова будет ограничено движение транспорта:
- автомобильного с 3 июля с 22.00 по 18 июля до 24.00;
- трамвайного с 3 по 18 июля в период с 20.00 до 7.00.
Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:
Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
5
|
Областной роддом — мкр. Левобережный
|
2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Рязанская — Восточный обвод — мкр. Левобережный
|
13
|
Московский вокзал — Городское кладбище № 4 - ПАО «Тулачермет»
|
ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского
|
13А
|
Московский вокзал — пос. Петелино
|
ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино
|
125
|
Тула — Прилепы
|
а/с Заречье- ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -автодорога «Тула-Новомосковск» — Большая Еловая — Ильинка — Вечерняя заря — Барыково — Лутовиново — Фалдино — Кишкино — Прилепы
Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
50
|
ул. Седова — ул. Новомосковская
|
ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская
|
52
|
Малые Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
|
ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады
|
55
|
Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)
|
ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Л. Толстого — ул. Староникитская - ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова
|
59
|
Алексинское шоссе — ул. Перекопская
|
Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская.
|
70
|
Тула (Московский в-л) — Ильинка-д. Крутое
|
ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого -ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое
Трамваи:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
кол-во,
ед
|
Схема движения
|
11
|
Щегловская засека — Красный перекоп
|
2
|
ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна
|
12
|
пос. Менделеевский — ул. Штыковая
|
4
|
пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля- Красный Перекоп
|
6
|
пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького
|
13
|
ст. Металлург — пос. Менделеевский
|
10
|
ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр-т Ленина
Для организации перевозок жителей района Красного Перекопа до Щегловской засеки на период вводимых ограничений движения трамвайного транспорта будут организованы перевозки двумя автобусами по трамвайному маршруту № 11:
- Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Кауля.