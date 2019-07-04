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В Туле на ул. Оборонной временно запретят движение трамваев
Фото tulasmi.ru

В Туле на ул. Оборонной временно запретят движение трамваев

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения капитального ремонта дорожного полотна по ул. Оборонной на участке от ул. Советской до ул. Колетвинова будет ограничено движение транспорта:

  • автомобильного с 3 июля с 22.00 по 18 июля до 24.00;
  • трамвайного с 3 по 18 июля в период с 20.00 до 7.00.

Движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме:

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по регулируемому тарифу:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

5

Областной роддом — мкр. Левобережный

2-й проезд Гастелло — ул. Фучика — пр. М. Расковой — ул. Вильямса — ул. Кутузова — ул. Металлургов — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Рязанская — Восточный обвод — мкр. Левобережный

13

Московский вокзал — Городское кладбище № 4 - ПАО «Тулачермет»

ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — ул. Пржевальского

13А

Московский вокзал — пос. Петелино

ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — пос. Петелино

125

Тула — Прилепы

а/с Заречье- ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -автодорога «Тула-Новомосковск» — Большая Еловая — Ильинка — Вечерняя заря — Барыково — Лутовиново — Фалдино — Кишкино — Прилепы

Автобусы, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

50

ул. Седова — ул. Новомосковская

ул. Седова — ул. Макаренко — ул. Болдина — ул. Мира — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Староникитская — ул. Кауля — ул. Новомосковская

52

Малые Гончары — пос. Петелино — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

ул. М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — Новомосковское шоссе -(а/д «Тула-Новомосковск"-Прилепы- ул. Центральная) ул. Главная — пос. Сергиевский — д. Нижние Присады

55

Ивановские дачи — 12 проезд (Мясново)

ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Николая Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Л. Толстого — ул. Староникитская - ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр-т — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский мост — ул. Чмутова

59

Алексинское шоссе — ул. Перекопская

Алексинское шоссе — ул. Максима Горького — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого ул. Оборонная — ул. Некрасова — ул. Перекопская.

70

Тула (Московский в-л) — Ильинка-д. Крутое

ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого -ул. Оборонная — Новомосковское шоссе — а/д «Тула-Новомосковск» — ул. Центральная (д. Ильинка) — д. Крутое

Трамваи:

№ м-та

Наименование маршрута

кол-во,

ед

Схема движения

 

11

Щегловская засека — Красный перекоп

2

ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна

12

пос. Менделеевский — ул. Штыковая

4

пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля- Красный Перекоп

6

пр-т Ленина — ул. Болдина — ул. Оружейная — ул. Агеева — ул. Ф. Энгельса — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. М. Горького

13

ст. Металлург — пос. Менделеевский

10

ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Ф. Энгельса — ул. Агеева — ул. Оружейная — ул. Болдина — пр-т Ленина

Для организации перевозок жителей района Красного Перекопа до Щегловской засеки на период вводимых ограничений движения трамвайного транспорта будут организованы перевозки двумя автобусами по трамвайному маршруту № 11:

  • Щегловская засека — ул. Кирова — ул. Ложевая — ул. Пролетарская — ул. Советская — ул. Староникитская — ул. Л. Толстого — ул. Оборонная — ул. Кауля.
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:47 +1
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