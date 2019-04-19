Туляки выбрали эскиз для крутого граффити ко дню рождения «Октавы»

Фото из архива Myslo.

«Октава» подвела итоги голосования за эскиз Вовы Nootk’а. В течение нескольких дней туляки голосовали за понравившуюся работу. 45,9% голосов набрал эскиз под номером 1, он связан сразу с несколькими стримами кластера: звуком, музыкой и энергией города.

Вова Nootk – Создавая эскиз для будущей работы, я обратил внимание на исторический контекст города и места: персонажи, соединенные в общую композицию, тестируют звуковую волну, громкость и чистоту звука, поют в микрофоны, создают звуковые колебания, ведь мы находимся на легендарном заводе «Октава». В узоре рисунка присутствуют кнопки, штекеры и другая красивая ретро-электроника. Работа будет выполнена в цветовой гамме, гармоничной по отношению к окружению кластера, возведенного из красного кирпича. На мой взгляд, в таких городах, как Тула, уличное искусство будет выглядеть вдвойне интересно на контрасте с исторической и советской застройкой, мирно и уместно соседствовать с наследием. Люди сегодня действительно интересуются уличным искусством и ездят в другие города, чтобы его увидеть, это уже своего рода туризм, думаю, что уличное искусство имеет высокие шансы стать новой достопримечательностью Тулы, — комментирует художник Вова Nootk.

Подготовка стены и нанесение рисунка начнется уже в ближайшие выходные. После того как в Центральном переулке появится стрит-арт от Nootk’а, на «Октаве» приступят к следующему этапу создания арт-квартала.

В день рождения кластера, 26 апреля, во дворе «Октавы» пройдет стрит-арт-джем, где художники из Тулы Андрей Шепот, Ашот Мефодин и Антон Осенний, а также несколько авторов из соседних областей Евгений Мулук (Саратов), Александр Blot (Пенза), Илья Slack (Белоозерский), Женя Желваков (Москва), Иван Найнти (Протвино) в режиме живого творческого процесса создадут свои работы на специальных мобильных

конструкциях 3х3 метра и обменяются культурным опытом. Проект курирует

творческое объединение АРТМОССФЕРА, создатели одноименной Биеннале

уличного искусства.

– Это отличная идея — оформить одно из городских пространств работами современных российских стрит-артистов. Возможно, это спровоцирует многих на творчество и популяризирует в Туле этот вид искусства, — отметил один из участников стрит-арт-джема тульский художник Андрей Шепот.

Арт-объекты останутся в кластере и станут источником вдохновения для юных уличных художников на новые работы, в том числе и на «Октаве».

В дальнейшем кластер планирует продолжать работу над созданием арт-квартала, в том числе с участием тульских авторов.

Также в планах — создание уличных работ художниками из других регионов. Так, на «Октаве» появится работа нижегородского художника — в качестве подарка Туле от Нижнего Новгорода.

Идея о том, что в кластере и пространстве вокруг должно появиться уличное

искусство, прозвучала на фестивале «Трансформаторы. Практика будущего». На круглом столе «Креативные лидеры как катализаторы регионального развития» гости фестиваля из Тулы, Самары, Владивостока, Красноярска, Выксы, Ярославля, Москвы и Екатеринбурга обсудили, как и благодаря кому должно меняться современное городское пространство.