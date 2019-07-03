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В Туле на проезде Энергетиков опрокинулся «Форд»
Фото Александра Розанова и из группы ВКонтакте "Тула Жесть".

В Туле на проезде Энергетиков опрокинулся «Форд»

По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 3 июля, примерно в 7.00 в Туле напротив дома № 6 по проезду Энергетиков случилось ДТП. Как сообщают очевидцы, автомобиль «Форд» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой, которая в этот момент поворачивала направо. От удара легковушка вылетела на обочину и опрокинулась.

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал, в «Форде» сработали подушки безопасности.

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