В Туле на проезде Энергетиков опрокинулся «Форд»

Фото Александра Розанова и из группы ВКонтакте "Тула Жесть".

Сегодня, 3 июля, примерно в 7.00 в Туле напротив дома № 6 по проезду Энергетиков случилось ДТП. Как сообщают очевидцы, автомобиль «Форд» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой, которая в этот момент поворачивала направо. От удара легковушка вылетела на обочину и опрокинулась.

Сообщается, что в ДТП никто не пострадал, в «Форде» сработали подушки безопасности.