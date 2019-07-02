Потерявшие жилье погорельцы из Тульской области получат по 50 тыс. рублей

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Из резервного фонда правительства Тульской области региональному министерству труда и соцзащиты выделят 250 тысяч рублей на единовременную помощь людям, которые лишились жилья из-за пожаров.

Уже вступившее в силу распоряжение подписано заместителем губернатора Тульской области Сергеем Егоровым.