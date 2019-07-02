Фото mr-rf.ru
Потерявшие жилье погорельцы из Тульской области получат по 50 тыс. рублей
Соответствующее распоряжение подписано заместителем губернатора.
Из резервного фонда правительства Тульской области региональному министерству труда и соцзащиты выделят 250 тысяч рублей на единовременную помощь людям, которые лишились жилья из-за пожаров.
В списке присутствуют пять фамилий: Татьяна Акимова из деревни Сорочинка Щекинского района, Николай Семенов из села Мокрый Корь Ясногорского района, а также Альбина Оглы, Юлия Маршавина и Сергей Кульгускин, которые жили в доме на ул. Строительной в микрорайоне Подлесный города Донского.
Уже вступившее в силу распоряжение подписано заместителем губернатора Тульской области Сергеем Егоровым.
Другие статьи по темам
Событие
Место