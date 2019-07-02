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Потерявшие жилье погорельцы из Тульской области получат по 50 тыс. рублей
Фото mr-rf.ru

Потерявшие жилье погорельцы из Тульской области получат по 50 тыс. рублей

Соответствующее распоряжение подписано заместителем губернатора.

Из резервного фонда правительства Тульской области региональному министерству труда и соцзащиты выделят 250 тысяч рублей на единовременную помощь людям, которые лишились жилья из-за пожаров.
 
В списке присутствуют пять фамилий: Татьяна Акимова из деревни Сорочинка Щекинского района, Николай Семенов из села Мокрый Корь Ясногорского района, а также Альбина Оглы, Юлия Маршавина и Сергей Кульгускин, которые жили в доме на ул. Строительной в микрорайоне Подлесный города Донского.
 

Уже вступившее в силу распоряжение подписано заместителем губернатора Тульской области Сергеем Егоровым.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:42 +1
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