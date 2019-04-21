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Многоквартирный дом в Донском сгорел из-за пала травы

Многоквартирный дом в Донском сгорел из-за пала травы

Пожар возник на одном из полей Узловского района, затем перекинулся на стоявший рядом дом, который находился на территории Донского.

По предварительным данным, пожар возник днем 21 апреля на одном из полей Узловского района, затем перекинулся на дом  на ул. Строительной в микрорайоне Подлесный в городе Донской.

Сообщение о пожаре в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило в 14.49.

В доме полностью сгорела крыша. В результате пожара никто не пострадал. В доме проживали 4 семьи. По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, жителям было предложено временное расселение в гостинице города. 

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель Вячеслав Федорищев проконтролировал ситуацию с расселением жителей сгоревшего в Донском многоквартирного дома, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

 
 

 

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:35 +2
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Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская областьДонской

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