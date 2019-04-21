Многоквартирный дом в Донском сгорел из-за пала травы

Пожар возник на одном из полей Узловского района, затем перекинулся на стоявший рядом дом, который находился на территории Донского.

По предварительным данным, пожар возник днем 21 апреля на одном из полей Узловского района, затем перекинулся на дом на ул. Строительной в микрорайоне Подлесный в городе Донской.

Сообщение о пожаре в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило в 14.49.