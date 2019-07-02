Туляков приглашают на Летний кубок КВН

5 июля в 19.30 в рамках проекта «Газон» на Казанской набережной пройдет Летний кубок «Оружейной лиги» КВН. Начало в 19.30. Перед зрителями выступят такие команды:

«КиС», Тула,

«Первые умные комики», Новогуровский,

Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула,

«Идеально», Тула,

«Балдеж», Тула,

«Другая жизнь», Алексин,

«Задняя парта», Тула,

«Сборная волонтеров Тулы», Тула.

А в 18.30 для всех желающих состоится мастер-класс от тульских КВНщиков.