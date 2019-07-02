Туляков приглашают на Летний кубок КВН
Приходите, будет весело!
5 июля в 19.30 в рамках проекта «Газон» на Казанской набережной пройдет Летний кубок «Оружейной лиги» КВН. Начало в 19.30. Перед зрителями выступят такие команды:
- «КиС», Тула,
- «Первые умные комики», Новогуровский,
- Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула,
- «Идеально», Тула,
- «Балдеж», Тула,
- «Другая жизнь», Алексин,
- «Задняя парта», Тула,
- «Сборная волонтеров Тулы», Тула.
А в 18.30 для всех желающих состоится мастер-класс от тульских КВНщиков.
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