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Туляков приглашают на Летний кубок КВН

Туляков приглашают на Летний кубок КВН

Приходите, будет весело!

5 июля в 19.30 в рамках проекта «Газон» на Казанской набережной пройдет Летний кубок «Оружейной лиги» КВН. Начало в 19.30. Перед зрителями выступят такие команды:

  • «КиС», Тула,
  • «Первые умные комики», Новогуровский,
  • Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!», Тула,
  • «Идеально», Тула,
  • «Балдеж», Тула,
  • «Другая жизнь», Алексин,
  • «Задняя парта», Тула,
  • «Сборная волонтеров Тулы», Тула.

А в 18.30 для всех желающих состоится мастер-класс от тульских КВНщиков.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:16 0
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