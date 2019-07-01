Туляков ждет дождливая неделя

Фото из архива Myslo.

Температура воздуха будет колебаться от 18 до 26 °C.

В Туле после прохладной недели заметно потеплело. Основная зона ненастья ушла дальше на восток. Об этом сообщает погодный центр «Фобос». Напомним, в конце июня на Русскую равнину вторгся мощный арктический циклон.

По прогнозам синоптиков, сегодня с запада в центр России приплывут дождевые тучи. Интенсивность осадков будет небольшой.

Вместе с ливнями и грозами в регион вновь начнет поступать хорошо прогревшийся воздух.

А со среды на Русскую равнину прорвутся воздушные массы из акватории Северной Атлантики.

В Туле всю неделю температура воздуха будет колебаться от 18 до 26 °C, будет дождливо.

По предварительным прогнозам, такая неустойчивая погода затянется на всю первую декаду месяца. А затем можно рассчитывать на возвращение жары.