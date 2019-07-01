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Туляков ждет дождливая неделя
Фото из архива Myslo.

Туляков ждет дождливая неделя

Температура воздуха будет колебаться от 18 до 26 °C.

В Туле после прохладной недели заметно потеплело. Основная зона ненастья ушла дальше на восток. Об этом сообщает погодный центр «Фобос». Напомним, в конце июня на Русскую равнину вторгся мощный арктический циклон.
 
По прогнозам синоптиков, сегодня с запада в центр России приплывут дождевые тучи. Интенсивность осадков будет небольшой.
 
Вместе с ливнями и грозами в регион вновь начнет поступать хорошо прогревшийся воздух.
А со среды на Русскую равнину прорвутся воздушные массы из акватории Северной Атлантики.
 
В Туле всю неделю температура воздуха будет колебаться от 18 до 26 °C, будет дождливо.
 
 
По предварительным прогнозам, такая неустойчивая погода затянется на всю первую декаду месяца. А затем можно рассчитывать на возвращение жары.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:40 +3
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