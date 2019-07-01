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На ремонт дорог в Туле потратят 534 млн рублей

На ремонт дорог в Туле потратят 534 млн рублей

Об этом сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Алексей Крыгин.

Работы по ремонту дорог общего пользования в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут вестись в рамках муниципального договора на сумму 534 млн рублей. Определена подрядная организация – ООО «ДСК-108». Работы ведутся на 11 объектах из 17.

Работа по ремонту 11 тротуаров на сумму более 25 млн рублей поручена ООО «Эталон Бетон». Кроме того, ведется размещение закупки на выполнение работ по аварийно-восстановительному ремонту тротуаров. Планируется восстановить более 4 тысяч квадратных метров тротуаров на сумму 5 млн рублей.

Ремонтом дорожного покрытия и элементов конструкции улично-дорожной сети также займется ООО «Эталон Бетон». На выполнение работ по ремонту заключен контракт на сумму более 53 млн рублей. Работы ведутся на 8 объектах. Уже заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия и элементов конструкции улично-дорожной сети на сумму 52 млн рублей с ООО «Регионстрой». Работы ведутся на 6 объектах из 25.

Помимо этого заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия и элементов конструкции улично-дорожной сети на сумму 46 млн рублей с ООО «Эталон Бетон». Работы ведутся на 17 объектах из 21. Аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия ведется с использованием горячей асфальтобетонной смеси, а также методом пневмонабрызга. С 24 июня по 1 июля выполнены работы на 30 участках автомобильных дорог общей площадью 581,4 кв. м. 

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Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 14:03 +1
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