Туляк пытался обокрасть Кафедральный собор

Фото tulagid71.ru

Накануне ночью в дежурную часть ОП «Центральный» поступило сообщение о попытке кражи из Всехсвятского кафедрального собора, который находится на ул. Льва Толстого в Туле. На место сразу же направили сотрудников ППС.

«По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 63-летний житель Тулы. Мужчина сознался в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.