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Туляк пытался обокрасть Кафедральный собор
Фото tulagid71.ru

Туляк пытался обокрасть Кафедральный собор

Мужчина проник в административное помещение ночью, разбив оконное стекло.

Накануне ночью в дежурную часть ОП «Центральный» поступило сообщение о попытке кражи из Всехсвятского кафедрального собора, который находится на ул. Льва Толстого в Туле. На место сразу же направили сотрудников ППС.
 
«По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 63-летний житель Тулы. Мужчина сознался в содеянном. В полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства данного происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:26 +3
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