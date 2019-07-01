В Тульской области подведены итоги ЕГЭ: 75 работ получили высший балл

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Во всех образовательных учреждениях экзамены прошли без организационно-технологических сбоев.

Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева рассказала об итогах государственной итоговой аттестации школьников. По её словам, все экзамены прошли без каких-либо организационных и технологических сбоев.

Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 5944 человек, высокие (от 80 до 99) баллы получили 2042 выпускников. Минимальный порог в 24 балла не преодолели 11 человек. Математику базового уровня сдавали 2526 учащихся, получили «отлично» – 1046 из них. «Неуд» поставили 60 выпускникам. Математику профильного уровня сдавали 3394 учащихся, 283 человека получили от 80 до 99 баллов.

Количество участников, которым не удалось преодолеть минимальный порог – 188 (5,54%). Средний балл по региону составил 56,20 баллов (в прошлом году – 50,25 баллов). Самыми востребованными предметами по выбору стали обществознание – 54,5%, физика – 24,97 % и биология – 20,31%.

Абсолютный максимум за ЕГЭ (100 баллов) получили 75 экзаменационных работ: 43 по русскому языку, 1 – по литературе, 9 – по профильной математике, 10 – по химии, 8 – по физике, 1 – по обществознанию, 3 – по информатике. Туляк Даниил Дрябин получил высший балл по всем четырём экзаменационным дисциплинам.

Впервые за последние несколько лет тульские выпускники получили максимально высокие результаты сразу по четырем предметам: русскому языку, математике, физике и информатике. Пятеро школьников были удалены с экзамена за различные нарушения.

Выпускница Центра образования – гимназия № 11 Анна Фомина, получила 100 баллов по русскому языку и литературе.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) на 100 баллов сдали:

Павлов Михаил (МАОУ – «Лицей № 1»);

Дрябин Даниил (МБОУ – «Лицей № 2»);

Сурков Никита (МБОУ – «Лицей № 2»);

Ипатов Всеволод (МБОУ – «Лицей № 2»);

Шатилович Дмитрий (МБОУ «ЦО № 20»).

Высший балл по русскому языку получили:

Жарикова Ольга (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);

Лазарева Ольга (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);

Попова Вероника (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);

Суббота Кристина (МАОУ – «Лицей № 1»);

Заречнева Алена (МБОУ «ЦО – гимназия №1»);

Пияйкина Кира (МБОУ «ЦО – гимназия №1»);

Дрябин Даниил (МБОУ – «Лицей № 2»);

Троеглазова Вероника (МБОУ – «Лицей № 2»);

Боровкова Мария (МБОУ «ЦО № 2»);

Курышев Иван (МБОУ «ЦО № 3»);

Фомина Анна (МБОУ «ЦО – гимназия № 11»);

Гулимова Надежда (МБОУ «ЦО № 23»);

Карлова Екатерина (МБОУ «ЦО № 26»);

Фатеева Мария (МБОУ «ЦО № 27»);

Ву Евгения (МБОУ «ЦО № 38»);

Суляева Наталья (МБОУ «ЦО № 38»).

100 баллов по физике заработали:

Мельниченко Олег (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);

Маносин Владислав (МБОУ «ЦО – гимназия №1»);

Дрябин Даниил (МБОУ – «Лицей № 2»);

Травина Виктория (МБОУ – «Лицей № 2»);

Гуляйкин Глеб (МБОУ «ЦО № 27»).

На высший балл химию сдали:

Горячева Екатерина (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);

Иосифов Илья (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);

Лазарева Ольга (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);

Титкова Кристина (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);

Фролков Артемий (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»);

Чендарев Анатолий (МБОУ «Гуманитарно-математический лицей»).

ЕГЭ по информатике на 100 получили: