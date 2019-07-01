Провал на Щекинском шоссе в Туле ликвидируют к 15 декабря

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин напомнил всем присутствующим об особом контроле за реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - как на федеральном, так и на региональном уровне. Отчитывались перед губернатором региональный министр транспорта Родион Дудник и первый зам. главы администрации Тулы Владислав Галкин.

По словам Дудника, выполнены все конкурсные процедуры для закупки необходимых материалов для ремонта дорог на 2019 год. До 15 июля состоятся аукционы на всех заводах, производящих асфальт в регионе, заключение контракта запланировано до 29 июля. Окончание строительно-монтажных работ и проведение приемочных испытаний – 15 ноября текущего года.

Родион Дудник – В этом году строительный сезон начался со 2 апреля и, согласно разработанному календарному графику ремонт автодорог, планируется закончить до конца октября текущего года. Отставания от графика нет, – заверил министр. По его словам, уже завершен ремонт пяти региональных автомобильных дорог: подъезд к музею-усадьбе «Ясная Поляна», 1,247 км, подъезд к Тульской облбольнице №2 в Щекинском районе, 108 м, 512 метров дороги «Дон – Клин» в Веневском районе, 2 км дороги «Богородицк – Товарковский – Куркино» и 4,3 км подъезда к населенному пункту Грецовка в Щекинском районе.

Продолжаются работы по ремонту дорог на 34 региональных объектах, из них 18 – в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем выполнения – 40%.

– В рамках муниципальных контрактов «Тулаавтодор» отремонтирует 226 участков местных дорог, – заявил министр. – Особое внимание уделяется качеству выполнения работ. Гарантийный срок составляет 4-6 лет в зависимости от типа асфальтобетона. В 2018 году было выявлено 13 дефектов на отремонтированных участках дорог. По всем случаям по претензиям подрядчик устранили дефекты.

По словам министра, в текущем году будут закончены работы по ремонту моста через Упу в Одоевском районе, начатые в 2018 году.

Также в этом году отремонтируют мосты через реку Мордвес в Веневском районе и реку Сежа в Туле, закончат реконструкцию моста через реку Дон в Узловском районе.

Уже заключены контракты на реконструкцию еще двух мостов – через реку Маловель в Одоевском районе и через ручей на дороге «Тула – Яковлево». Работы на этих объектах будут завершены в этом году.

А вот мост через реку Плава в Плавском районе начнут ремонтировать в сентябре этого года. И закончат в следующем.

Губернатор поинтересовался, каким образом будет организовано автомобильное движение по ремонтируемым мостам.

– Во время ремонта никаких перекрытий движения не будет. Это согласовано с региональным УГИБДД, – заверил Родион Дудник.

– В каком состоянии сейчас работы на Восточном обводе Тулы? И что с мостом через Упу в районе сахарного завода? – уточнил Алексей Дюмин

По словам Дудника, работы на второй очереди Восточного обвода идут по графику. Сейчас там обустраивают технологическую дорогу, возводят строительный городок, снимают грунт и удаляют растительность, возводят насыпь. До конца года должны выполнить переустройство линий электропередач, связи, водоснабжения, ливневой канализации. Срок окончания всех работ – октябрь 2020 года.

Что касается моста через Упу в районе сахарного завода, то, по словам Владислава Галкина, компания «Оборонстрой» представила предпроектное предложение – мост будет 4-полосный. Что касается финансовой стороны вопроса, то это будет инициативная концессия, условия которой также в стадии проработки. Срок начала строительства объекта – второе полугодие 2020 г.

Губернатор был явно раздосадован такими сроками и мягко посоветовал администрации города ускориться.

Напомнил Алексей Дюмин и о своем поручении по остановочным павильонам – провести их инвентаризацию и заменить все негодные объекты.

По словам Дудника, в регионе проведена инвентаризация остановочных павильонов. На дорогах регионального значения их 1535. Требуют замены 990, а ещё нужно установить 36 павильонов дополнительно. В 2019 году отремонтируют или заменят 161 павильон, далее ежегодно планируется менять по 171 павильону.

О дорогах областного центра докладывал Владислав Галкин. По его словам, на выполнение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заключен контракт на 534 млн рублей.

В Туле будут отремонтированы 54 объекта. Работы по ним выполнены на 58%. Полностью завершить их планируется к 1 октября.

– А что с ямочным ремонтом? – поинтересовался губернатор.

Первый зам лавы администрации Тулы бодро доложил, что заключен десятимиллионный контракт. На ямочный ремонт брошены силы пяти бригад. Работы ведут по заявкам, поступившим на сервис «ТУЛА БЕЗ ЯМ», а также по обращениям граждан. Срок исполнения заявки – 10 дней.

– У меня есть к вам вопросы по ямочному ремонту. Вот непосредственно у дома правительства на площади Восстания есть яма, и на нее никто не обращает внимания уже два месяца. А если мы свернем вправо-влево, что там увидим? – строго спросил губернатор.

И посоветовал руководителям администрации Тулы почаще ходить пешком и ездить по дорогам Тулы. А министру Дуднику губернатор поручил создать мобильные бригады для более оперативного заделывания ям на дорогах.

Жестко раскритиковал губернатор администрацию Тулы за провал на Щекинском шоссе. Он напомнил, что городские власти несколько раз отчитывались, что засыпали провал, но он по-прежнему на месте. Оказалось, что проблема-то существенно серьёзнее, чем предполагали городские власти.

По результатам геологических исследований, в этом месте образовался карстовый провал довольно большого диаметра – 5 метров и глубиной до 70 м! Для ремонта дороги будет уложена бетонная плита размерами 13 на 13 метров и толщиной 50 см, со специальным армированием и специальными смотровыми колодцами. Такое решение позволит безопасно эксплуатировать эту дорогу. Работы будут завершены до 15 декабря.

– У городской администрации столько ресурсов – три этажа занимаете! Странно, что для понимания масштаба бедствия и решения проблемы нужно личное участие губернатора и его помощников, – возмутился губернатор.

Еще одна тульская беда на дорогах – провалившиеся люки. По словам Владислава Галкина, всего в Туле 30 тысяч люков, около 8 тысяч требуют ремонта. В этом году будут отремонтированы 926 люков, на 198 люках работы уже выполнены. 179 люков отремонтируют в рамках региональных программ, 349 – в рамках программы «БКАД», а 200 колодцев будут поднимать силами «Сервисного центра Тулы». Все люки ремонтируют по технологии «плавающий люк».

– У вас есть конкретная программа на последующие годы по ремонту этих люков? – уточнил губернатор.

Оказалось, что программу только-только формируют. Она будет готова к 1 августа.