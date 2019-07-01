Судебные приставы временно закрыли салон красоты в центре Тулы

Судебные приставы исполнили решение суда о приостановлении деятельности салона красоты, расположенного по адресу: пр. Ленина, 85. В рамках проверки были выявлены нарушения санитарных норм.

В частности, не соблюдены требования к параметрам искусственной освещенности в зоне наращивания ресниц, мастера не обеспечены необходимыми инструментами, не организован производственный контроль.

Эти нарушения могут нанести вред здоровью и жизни населения. По результатам проверки суд приостановил деятельность салона на срок 30 суток. Судебное решение исполнено в полном объеме.