Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ
Специалисты разъяснят гражданам нормы действующего законодательства, помогут подготовить жалобы и претензии.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает бесплатные консультации для граждан региональных МФЦ.
Специалисты разъяснят потребителям их законные права, помогут разработать алгоритм действий в различных ситуациях, подготовить досудебные претензии и исковые заявления.
Как правило, самые актуальные вопросы касаются розничной торговли, медицинских, финансовых, жилищно-коммунальных и образовательных услуг.
Консультации состоятся во вторник, 2 июля, с 9.00 до 18.00, по адресам:
- г. Тула, пр-т Ленина, д. 63,
- г. Алексин, площадь Ленина, д. 8,
- г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
- г. Суворов, ул. Ленина, д. 12,
- г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
- г. Ефремов, пл. Красная, д. 1.
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