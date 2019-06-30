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Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Специалисты разъяснят гражданам нормы действующего законодательства, помогут подготовить жалобы и претензии.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает бесплатные консультации для граждан региональных МФЦ.

Специалисты разъяснят потребителям их законные права, помогут разработать алгоритм действий в различных ситуациях, подготовить досудебные претензии и исковые заявления.

Как правило, самые актуальные вопросы касаются розничной торговли, медицинских, финансовых, жилищно-коммунальных и образовательных услуг.

Консультации состоятся во вторник, 2 июля, с 9.00 до 18.00, по адресам:

  • г. Тула, пр-т Ленина, д. 63,
  • г. Алексин, площадь Ленина, д. 8,
  • г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • г. Суворов, ул. Ленина, д. 12,
  • г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 21,
  • г. Ефремов, пл. Красная, д. 1.
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:17 +2
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