Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает бесплатные консультации для граждан региональных МФЦ.

Специалисты разъяснят потребителям их законные права, помогут разработать алгоритм действий в различных ситуациях, подготовить досудебные претензии и исковые заявления.

Как правило, самые актуальные вопросы касаются розничной торговли, медицинских, финансовых, жилищно-коммунальных и образовательных услуг.

Консультации состоятся во вторник, 2 июля, с 9.00 до 18.00, по адресам: