В Тульской области коммунальщики проворовались на закупках топлива

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата с использованием служебного положения».

Прокуратура Тепло-Огаревского района провела проверку законности расходования средств в муниципальном казенном предприятии «Волчье-Дубравское ЖКХ».

Выяснилось, что с января 2018 по февраль текущего года неустановленные работники организации незаконно присвоили более 58 тысяч рублей, выданных из кассы предприятия на закупку горюче-смазочных материалов.

По материалам проверки в МО МВД России «Плавский» возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.