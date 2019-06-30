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В Тульской области коммунальщики проворовались на закупках топлива

В Тульской области коммунальщики проворовались на закупках топлива

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата с использованием служебного положения».

Прокуратура Тепло-Огаревского района провела проверку законности расходования средств в муниципальном казенном предприятии «Волчье-Дубравское ЖКХ».

Выяснилось, что с января 2018 по февраль текущего года неустановленные работники организации незаконно присвоили более 58 тысяч рублей, выданных из кассы предприятия на закупку горюче-смазочных материалов.

По материалам проверки  в МО МВД России «Плавский» возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:26 0
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Место
Тульская областьТепло-Огаревский район

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