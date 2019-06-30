В Тульской области коммунальщики проворовались на закупках топлива
Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата с использованием служебного положения».
Прокуратура Тепло-Огаревского района провела проверку законности расходования средств в муниципальном казенном предприятии «Волчье-Дубравское ЖКХ».
Выяснилось, что с января 2018 по февраль текущего года неустановленные работники организации незаконно присвоили более 58 тысяч рублей, выданных из кассы предприятия на закупку горюче-смазочных материалов.
По материалам проверки в МО МВД России «Плавский» возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Расследование уголовного дела взято прокуратурой на контроль.
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