Фото: "ЧП Новомосковск"
В Новомосковске легковушка съехала с дороги в пруд
По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.
В воскресенье в Новомосковске водитель легковушки съехал в пруд, расположенный неподалеку от асфальтобетонного завода. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.
Жители предполагают, что водитель машины мог не справиться с управлением. Другая версия: автомобиль находится в угоне и его намеренно попытались утопить. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.
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