новости
новости
Регистрация
В Новомосковске легковушка съехала с дороги в пруд
Фото: "ЧП Новомосковск"

В Новомосковске легковушка съехала с дороги в пруд

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

В воскресенье в Новомосковске водитель легковушки съехал в пруд, расположенный неподалеку от асфальтобетонного завода. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Жители предполагают, что водитель машины мог не справиться с управлением. Другая версия: автомобиль находится в угоне и его намеренно попытались утопить. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:30 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавтомобиль съехал в прудпроисшествие
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 1 июля
На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 1 июля
Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ
Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.