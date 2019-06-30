В Новомосковске легковушка съехала с дороги в пруд

Фото: "ЧП Новомосковск"

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.

В воскресенье в Новомосковске водитель легковушки съехал в пруд, расположенный неподалеку от асфальтобетонного завода. Фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Жители предполагают, что водитель машины мог не справиться с управлением. Другая версия: автомобиль находится в угоне и его намеренно попытались утопить. Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.