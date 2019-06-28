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В Туле на открытии «Газона» выступила Мари Краймбрери: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Туле на открытии «Газона» выступила Мари Краймбрери: фоторепортаж

Певица спела свои популярные песни.

27 июня в Туле состоялось открытие молодежного пространства «Газон». Из-за непогоды все мероприятия с Казанской набережной перенесли в атриум кремля.

Для туляков подготовили насыщенную программу. А завершил вечер большой концерт, на котором выступили тульские исполнители.

Главной звездой сцены стала популярная российская певица Мари Краймбрери.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +2
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