В Туле на открытии «Газона» выступила Мари Краймбрери: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

27 июня в Туле состоялось открытие молодежного пространства «Газон». Из-за непогоды все мероприятия с Казанской набережной перенесли в атриум кремля.

Для туляков подготовили насыщенную программу. А завершил вечер большой концерт, на котором выступили тульские исполнители.