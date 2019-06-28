Фото Алексея Пирязева.
В Туле на открытии «Газона» выступила Мари Краймбрери: фоторепортаж
Певица спела свои популярные песни.
27 июня в Туле состоялось открытие молодежного пространства «Газон». Из-за непогоды все мероприятия с Казанской набережной перенесли в атриум кремля.
Для туляков подготовили насыщенную программу. А завершил вечер большой концерт, на котором выступили тульские исполнители.
Главной звездой сцены стала популярная российская певица Мари Краймбрери.
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