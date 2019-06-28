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Фестиваль «Бежин луг» перенесли на другую дату

Фестиваль «Бежин луг» перенесли на другую дату

В связи с неблагоприятными погодными условиями фестиваль переносится с 29 июня на 20 июля.

Фестиваль «Бежин луг», который должен был состояться 29 июня в Чернском районе Тульской области, перенесли на другую дату. Обратите внимание, что праздник состоится 20 июля.

Все остальное останется без изменений.

Программа праздника

Село Тургенево

16.00 — торжественное открытие праздника у памятника И. С. Тургеневу.

Бежин луг

19.00−22.30 — песенный фестиваль «Звонкоголосое раздолье».
23.00 — 00.30 — ночное представление.
00.30−00.45 — праздничный фейерверк.

Гостей ожидает концертная программа с участием фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные игры, забавы.

На один фестивальный день ровная площадка в низине у реки Снежедь превратится в сцену, а склоны оврага — в естественный амфитеатр для зрителей. В ночной тишине зазвучат слова Тургенева и оживут страницы его произведений. Завершится праздник фейерверком.

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 10:28 +4
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