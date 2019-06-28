В Алексине на дереве нашли труп

Фото из архива Myslo.

Как стало известно Myslo, вечером в лесу, неподалеку от которого находится ул. Дубравная в Алексине, был обнаружен труп. В ходе работы на месте происшествия правоохранители смогли выяснить личность погибшего.

По ряду признаков предполагается, что 24-летний мужчина ушел из жизни по собственной воле. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе доследственной проверки.