Фото из архива Myslo.
В Алексине на дереве нашли труп
Обстоятельства гибели 24-летнего мужчины выясняются.
Как стало известно Myslo, вечером в лесу, неподалеку от которого находится ул. Дубравная в Алексине, был обнаружен труп. В ходе работы на месте происшествия правоохранители смогли выяснить личность погибшего.
По ряду признаков предполагается, что 24-летний мужчина ушел из жизни по собственной воле. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе доследственной проверки.
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