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В Алексине на дереве нашли труп
Фото из архива Myslo.

В Алексине на дереве нашли труп

Обстоятельства гибели 24-летнего мужчины выясняются.

Как стало известно Myslo, вечером в лесу, неподалеку от которого находится ул. Дубравная в Алексине, был обнаружен труп. В ходе работы на месте происшествия правоохранители смогли выяснить личность погибшего.
 

По ряду признаков предполагается, что 24-летний мужчина ушел из жизни по собственной воле. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе доследственной проверки.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:49 +2
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Место
АлексинТульская область

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