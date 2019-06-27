В Туле брошенного возле парка пса забрали в добрые руки

Пса, которого хозяин бросил возле Белоусовского парка, забрали в хорошие руки. Напомним, утром 26 июня некий мужчина привязал животное к парковой ограде и ушел. Собака целый день ждала возвращение хозяина, но он так и не вернулся за ней.

Вечером собаководы, увидев пса на том же месте, забили тревогу и сообщили сотрудникам парка. Те распространили объявление в соцсетях.

Как сообщила в редакцию Myslo читательница, этого доброго пса зовут Егор.

- Знаю хозяина, он мой сосед, ведет аморальный образ жизни. Вчера именно в таком неадекватном состоянии он и совершил данное «преступление». Считаю, что собаку нужно пристроить к заботливому и любящему хозяину, а не ждать очередного нехорошего случая, — пишет девушка.