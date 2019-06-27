Обвиняемого в покушении на убийство доставили из США в Тульскую область

Происшествие случилось еще в 2016 году в Ясной Поляне.

Компетентные органы США депортировали в Россию россиянина Владимира Третьякова, который обвиняется в ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, в октябре 2016 в д. Ясная Поляна Тульской области Третьяков не менее восьми раз выстрелил из травматического пистолета в своего знакомого, в том числе ему в голову. Однако потерпевший остался жив, поскольку ему была своевременно оказана медицинская помощь.

В дальнейшем преступник скрылся от уголовного преследования, и в январе 2018 года был объявлен в международный розыск.

В июне 2018 года Третьяков был задержан на территории США.

Сообщается, что благодаря взаимодействию Генпрокуратуры Р. Ф. с компетентными органами США по данному делу с учетом предоставленных российской стороной материалов удалось добиться принятия решения о депортации Третьякова.

В сопровождении сотрудников компетентных органов США он доставлен в Россию.