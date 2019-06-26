Нечеловеческая жестокость: туляк привязал собаку к ограде парка и ушёл

Фото: vk.com/tula_park_belousoff

Питомец целый день ждал возвращения хозяина, но тот не вернулся.

В официальной группе ЦПКиО имени Белоусова появился пост с просьбой о помощи. Сотрудники парка просят помочь найти дом псу, которого утром привязали к парковой ограде:

«Человеческая жестокость не знает границ. Утром 26 июня некто, назвать такого человека хозяином не поворачивается язык, привязал этого добрейшего пса к ограждению Центрального парка со стороны улицы Тульского Рабочего полка, неподалеку от площадки для выгула собак и ушел».

Четвероногий друг ждал возвращения хозяина, но тот не вернулся ни через час, ни через пять. Вечером собаководы, увидев пса на том же месте, забили тревогу. Сотрудники ЦПКиО пытаются найти дом для питомца, пережившего предательство.