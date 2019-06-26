новости
новости
Регистрация
Нечеловеческая жестокость: туляк привязал собаку к ограде парка и ушёл
Фото: vk.com/tula_park_belousoff

Нечеловеческая жестокость: туляк привязал собаку к ограде парка и ушёл

Питомец целый день ждал возвращения хозяина, но тот не вернулся.

В официальной группе ЦПКиО имени Белоусова появился пост с просьбой о помощи. Сотрудники парка просят помочь найти дом псу, которого утром привязали к парковой ограде:

«Человеческая жестокость не знает границ. Утром 26 июня некто, назвать такого человека хозяином не поворачивается язык, привязал этого добрейшего пса к ограждению Центрального парка со стороны улицы Тульского Рабочего полка, неподалеку от площадки для выгула собак и ушел».

Четвероногий друг ждал возвращения хозяина, но тот не вернулся ни через час, ни через пять. Вечером собаководы, увидев пса на том же месте, забили тревогу. Сотрудники ЦПКиО пытаются найти дом для питомца, пережившего предательство.

Если вы хотите забрать этого обаятельного пса, звоните по телефону: 8(962)272-66-27.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +8
Другие статьи по темам
Событие
собака ищет хозяинабросили псаброшенная собакапоиск хозяинаЦПКиО имени Белоусова
Место
ТулаБелоусовский парк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Арсеньево «развел» покупателей автозапчастей почти на 82 тысячи рублей
Житель Арсеньево «развел» покупателей автозапчастей почти на 82 тысячи рублей
В Туле прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти погибших спецназовцев
В Туле прошёл турнир по стрельбе, посвященный памяти погибших спецназовцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.