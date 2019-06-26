Центральный стадион «Арсенал» готовят к матчам Лиги Европы: репортаж

Фото Алексея Пирязева.

Почти через месяц, 25 июля, тульский «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы. Соперником наших футболистов станет победитель пары «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия), который определится по итогам матчей 11 и 18 июля.

Первая еврокубковая игра оружейников пройдет в Туле на Центральном стадионе.

Ранее спортобъект посетили представители УЕФА, которые по итогам инспекции выявили ряд недочетов.

Генеральный директор клуба Дмитрий Балашов на совещании у губернатора Тульской области рассказывал, что замечания комиссии УЕФА касались участия команды в квалификации. Более серьезные вопросы возникнут в случае попадания команды в групповой этап Лиги Европы.

Какие существуют проблемные моменты? В частности, это отсутствие освещения в зоне подъезда команд, проблема асфальтирования дорог и парковок вокруг стадиона. «Арсеналу» также необходимо создать навигацию по стадиону, установить указатели на двух языках. Подтрибунные помещения и входные зоны нуждаются в косметическом ремонте.

Работы по всей территории стадиона уже активно ведутся.

Отметим, что все замечания представителей УЕФА необходимо устранить до 30 июня.

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину взять эти работы на личный контроль.