новости
новости
Регистрация
Центральный стадион «Арсенал» готовят к матчам Лиги Европы: репортаж
Фото Алексея Пирязева.

Центральный стадион «Арсенал» готовят к матчам Лиги Европы: репортаж

Совсем скоро тульская команда начнет выступления в престижном европейском турнире.

Почти через месяц, 25 июля, тульский «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы. Соперником наших футболистов станет победитель пары «Нефтчи» (Азербайджан) — «Сперанца» (Молдавия), который определится по итогам матчей 11 и 18 июля.

Первая еврокубковая игра оружейников пройдет в Туле на Центральном стадионе.

Ранее спортобъект посетили представители УЕФА, которые по итогам инспекции выявили ряд недочетов.

Генеральный директор клуба Дмитрий Балашов на совещании у губернатора Тульской области рассказывал, что замечания комиссии УЕФА касались участия команды в квалификации. Более серьезные вопросы возникнут в случае попадания команды в групповой этап Лиги Европы.

Какие существуют проблемные моменты? В частности, это отсутствие освещения в зоне подъезда команд, проблема асфальтирования дорог и парковок вокруг стадиона. «Арсеналу» также необходимо создать навигацию по стадиону, установить указатели на двух языках. Подтрибунные помещения и входные зоны нуждаются в косметическом ремонте.

Работы по всей территории стадиона уже активно ведутся.

Отметим, что все замечания представителей УЕФА необходимо устранить до 30 июня.

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину взять эти работы на личный контроль.

Галерея
Подготовка Центрального стадиона к матчам Лиги Европы, Фото: 1
Подготовка Центрального стадиона к матчам Лиги Европы, Фото: 2
Подготовка Центрального стадиона к матчам Лиги Европы, Фото: 3
Подготовка Центрального стадиона к матчам Лиги Европы, Фото: 4
Подготовка Центрального стадиона к матчам Лиги Европы, Фото: 5
Подготовка Центрального стадиона к матчам Лиги Европы, Фото: 6
Подготовка Центрального стадиона к матчам Лиги Европы, Фото: 7
Подготовка Центрального стадиона к матчам Лиги Европы, Фото: 8
Подготовка Центрального стадиона к матчам Лиги Европы, Фото: 9
показать все фотографии
Сюжет: Арсенал
«Арсенал» сыграл вничью с «Лучом» – 0:0
Спорт
«Арсенал» сыграл вничью с «Лучом» – 0:0
23 июня, в 19:33, 12 2741 3
Лучший бомбардир молодежного «Арсенала» подпишет контракт с «Нижним Новгородом»
Спорт
Лучший бомбардир молодежного «Арсенала» подпишет контракт с «Нижним Новгородом»
23 июня, в 17:00, 9 2215 2
Матч «Арсенал» – «Луч» пройдет в Туле без зрителей
Спорт
Матч «Арсенал» – «Луч» пройдет в Туле без зрителей
21 июня, в 15:51, 15 1884 0
Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4
Спорт
Курский «Авангард» разгромил тульский «Арсенал» со счётом 0:4
20 июня, в 19:23, 32 4208 3
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:26 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Центральный стадионстадион АрсеналАрсеналЛига Европы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спеши купить абонемент со скидкой 50% в новый фитнес-клуб #ВФОРМЕ в Заречье!
Спеши купить абонемент со скидкой 50% в новый фитнес-клуб #ВФОРМЕ в Заречье!
Туляк выступит на чемпионате мира по профмастерству WorldSkills Kazan-2019
Туляк выступит на чемпионате мира по профмастерству WorldSkills Kazan-2019
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.