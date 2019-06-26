Туляк выступит на чемпионате мира по профмастерству WorldSkills Kazan-2019

Фото со странички Имрана Точиева ВКонтакте.

Имран Точиев из Тульской области в составе сборной России выступит на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Участники российской команды — 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет, представители разных регионов страны.

Чемпионат пройдет с 22 по 27 августа в Казани. Ребятам предстоит выполнить задания, разработанные международным экспертным сообществом и ведущими компаниями индустрии для оценки профессионализма.

Участники выступят по 56 компетенциям основного перечня WorldSkills International в сфере услуг, транспорта и логистики, промышленного производства, информационных технологий, искусства и дизайна, строительства.

Имран Точиев представит сферу «Сухое строительство и штукатурные работы».

Финалистов чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 наградят золотыми, серебряными и бронзовыми медалями в рамках церемонии закрытия 27 августа 2019 года на «Казань Арене». Тем, кто наберет не менее 700 баллов, будет вручена отличительная награда чемпионатов WorldSkills — медальон за профессионализм, который подтверждает профпризнание участника международным сообществом.

Российских участников, которые добьются высоких результатов, а также их экспертов поощрят денежными премиями в размере до 1 млн руб. Так, за «Медальон за профессионализм» ребятам положено 300 тыс. руб., за бронзу — 400 тыс. руб., за серебро — 500 тыс. руб., за золото — 1 млн руб.