В этом году в Тульской области 679 золотых медалистов и 72 стобалльных результата ЕГЭ
25 июня в Городском концертном зале чествовали медалистов.
Золотая медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца вручаются выпускникам 11-х классов, которые успешно сдали экзамены и имеют оценку «отлично» по всем предметам. В этом году для получения медали необходимо было набрать не менее 70 баллов по русскому языку и профильной математике или получить оценку «отлично» по базовой математике.
В этом году в регионе 679 золотых медалистов, 72 стобалльных результата.
От имени губернатора Алексея Дюмина золотых медалистов поздравил его первый заместитель Вячеслав Федорищев. Он отметил, что в этом году впервые в истории Тульской области один из учащихся набрал 400 баллов по итогам 4 выпускных экзаменов.
«За вас уже начинают бороться самые лучшие вузы страны. Даже если вы едете учиться в другой город, знайте, что в Тульской области вас всегда ждут, вы всегда будете востребованы. Люди, которые отличаются вашим упорством и умением, получают лучшие рабочие места, становятся выдающимися профессионалами», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
В 2019 году в государственной итоговой аттестации участвовали почти 6 тысяч выпускников 11-х классов. Выпускник Лицея № 2 им.
Еще четыре выпускника региона получили максимальную оценку сразу по двум предметам (два выпускника Ефремовского физико-математического лицея и по одной выпускнице Гуманитарно-математического лицея и Центра образования — гимназии № 11 г. Тулы). В 2018 году Тульской области такого результата добились два выпускника.