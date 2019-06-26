В этом году в Тульской области 679 золотых медалистов и 72 стобалльных результата ЕГЭ

По информации пресс-службы правительства Тульской области.

Золотая медаль «За особые успехи в учении» и аттестат особого образца вручаются выпускникам 11-х классов, которые успешно сдали экзамены и имеют оценку «отлично» по всем предметам. В этом году для получения медали необходимо было набрать не менее 70 баллов по русскому языку и профильной математике или получить оценку «отлично» по базовой математике.

В этом году в регионе 679 золотых медалистов, 72 стобалльных результата.

От имени губернатора Алексея Дюмина золотых медалистов поздравил его первый заместитель Вячеслав Федорищев. Он отметил, что в этом году впервые в истории Тульской области один из учащихся набрал 400 баллов по итогам 4 выпускных экзаменов.

«За вас уже начинают бороться самые лучшие вузы страны. Даже если вы едете учиться в другой город, знайте, что в Тульской области вас всегда ждут, вы всегда будете востребованы. Люди, которые отличаются вашим упорством и умением, получают лучшие рабочие места, становятся выдающимися профессионалами», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В 2019 году в государственной итоговой аттестации участвовали почти 6 тысяч выпускников 11-х классов. Выпускник Лицея № 2 им. Б. А. Слободскова Даниил Дрябин набрал максимально высокий результат сразу по четырем предметам: русскому языку, математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ. Кроме него, набрать 400 баллов по итогам ЕГЭ во всей России удалось лишь еще одной выпускнице из Екатеринбурга.

Еще четыре выпускника региона получили максимальную оценку сразу по двум предметам (два выпускника Ефремовского физико-математического лицея и по одной выпускнице Гуманитарно-математического лицея и Центра образования — гимназии № 11 г. Тулы). В 2018 году Тульской области такого результата добились два выпускника.