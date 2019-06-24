новости
новости
Регистрация
Куриный «могильник» под Тулой: с территории вывезли 13,4 тыс. кубов биологических отходов
Фото cdnimg.rg.ru

Куриный «могильник» под Тулой: с территории вывезли 13,4 тыс. кубов биологических отходов

Прокуратура обнаружила угрозу природе и жителям близлежащих деревень.

Прокуратура провела проверку по факту куриного «могильника» у деревни Новоселки Веневского района, о котором стало известно в марте этого года. Установлено, что отходы третьего класса опасности складировало АО «Птицефабрика «Тульская». Общая площадь участка — около 16 тыс. кв. м.
 
«В течение трех месяцев предприятием с использованием грузовых самосвалов вывезено на арендованный у администрации муниципального образования Веневский район земельный участок сельскохозяйственного назначения приблизительно 13 463 куб. м. биологических отходов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
В ходе проверки было установлено, что действия предприятия наносили вред природе и создавали угрозу здоровью жителей расположенных рядом населенных пунктов. Главного ветеринарного врача предприятия оштрафовали на 30 тысяч рублей, предприятие на 600 тысяч.
 
Кроме того, Тульская природоохранная прокуратура направила иск, в котором просила суд обязать предприятие привести указанный выше земельный участок в нормальное состояние.
 

В настоящий момент решение суда исполнено. Контрольная прокурорская проверка установила, что биологические отходы убраны.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:14 +5
Другие статьи по темам
Событие
куриный могильникбиологические отходыбиоотходы
Место
веневский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители поселка Ревякино: «Детям негде заниматься спортом! Наш стадион заброшен много лет»
Жители поселка Ревякино: «Детям негде заниматься спортом! Наш стадион заброшен много лет»
В Туле подвели итоги регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»
В Туле подвели итоги регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.