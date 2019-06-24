Куриный «могильник» под Тулой: с территории вывезли 13,4 тыс. кубов биологических отходов

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Прокуратура провела проверку по факту куриного «могильника» у деревни Новоселки Веневского района, о котором стало известно в марте этого года. Установлено, что отходы третьего класса опасности складировало АО «Птицефабрика «Тульская». Общая площадь участка — около 16 тыс. кв. м.

«В течение трех месяцев предприятием с использованием грузовых самосвалов вывезено на арендованный у администрации муниципального образования Веневский район земельный участок сельскохозяйственного назначения приблизительно 13 463 куб. м. биологических отходов», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В ходе проверки было установлено, что действия предприятия наносили вред природе и создавали угрозу здоровью жителей расположенных рядом населенных пунктов. Главного ветеринарного врача предприятия оштрафовали на 30 тысяч рублей, предприятие на 600 тысяч.

Кроме того, Тульская природоохранная прокуратура направила иск, в котором просила суд обязать предприятие привести указанный выше земельный участок в нормальное состояние.

В настоящий момент решение суда исполнено. Контрольная прокурорская проверка установила, что биологические отходы убраны.