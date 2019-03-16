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Куриным «могильником» в Веневском районе заинтересовалась прокуратура
Фото Дмитрия Дзюбина.

Куриным «могильником» в Веневском районе заинтересовалась прокуратура

Из-за этого рядом с деревнями поселилось большое количество лис.

Природоохранная прокуратура заинтересовалась фактом складирования дохлых кур между деревнями Новоселки и Казановка Веневского района. 

Местные жители отмечают, что расположенная рядом птицефабрика свозит сюда не только трупы птиц, внутренности, перья и другие отходы производства, но и навоз. При этом сами поля, где ведется складирование, находятся в собственности птицефабрики и являются частной территорией. 

Предположительно из-за постоянного складирования трупов кур, рядом с деревнями, поселилось большое количество лис. Ситуация дошла до того, что лисы даже заходят в дома. В связи с этим жители простят ответственные ведомства принять меры, поскольку такая ситуация может ухудшить эпидемиологическую обстановку.

Корреспондент Myslo.ru сегодня выезжал к «могильнику». За полчаса к месту складирования проехали три грузовика.

Найти место складирования дохлых птиц не удалось, возможно его присыпали навозом. Но жители успели снять на видео куриный «могильник».

Причины массовой гибели птиц установит природоохранная прокуратура.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:16 +1
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Тульская областьВеневский район

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