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В Туле подвели итоги регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»

В Туле подвели итоги регионального этапа конкурса «Цифровой прорыв»

Финал состоится в Татарстане.

В Туле подвели итоги регионального этапа крупнейшего всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей». Полуфинал прошел в минувшие выходные в ТулГУ. В нем принял участие 81 специалист в области программирования, дизайна и управления проектами.

В полуфинале встретились команды из Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской и Рязанской областей. Задания для хакатона определялись стратегическими направлениями внутренней политики России. Участникам этапа в Туле предложили разработать проекты в четырех номинациях — «Здравоохранение», «Образование и наука», «Транспорт и логистика», а также «Государственное управление».

В Экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» вошли представители органов государственной власти и крупнейших российских компаний — Госкорпорация «Росатом», Mail.ru Group, «Мегафон», МТС.

По итогам хакатона в финал вышли 12 команд. Одними из победителей регионального этапа стала команда «Новая школа», которая разработала портал с перечнем программ российских вузов в номинации «Образование и наука».

– Это был первый опыт участия в хакатоне для команды, и мы отлично справились. Несмотря на то, что познакомились только пару дней назад, мы быстро нашли общий язык и полностью отдались проекту. На протяжении 36 часов мы были полностью сконцентрированы на своих задачах и практически не спали. С нетерпением ждем финал, который пройдет в Казани, он поможет выйти на новый уровень, а это и есть наша главная цель, — отметил капитан команды «Новая школа» Артем Харитонов.

Финал конкурса состоится в сентябре 2019 года в Республике Татарстан. В нем примут участие команды-финалисты регионального этапа, который проходит в 40 городах России с 8 июня по 28 июля. Вместе с Тулой вторую волну полуфиналистов приняли Калининград, Омск, Краснодар и Махачкала.

– Команды из Тульской области показали отличный результат и смогли покорить членов жюри своими инновационными проектами. Выражаю благодарность всем участникам, которые в поте лица создавали прототипы прорывных решений, способных вывести многие российские компании на путь цифровизации, — выразил благодарность участникам руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж» – образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:45 +1
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